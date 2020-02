Audiences télé prime 18 février : « Capitaine Marleau » écrase la concurrence

4.1 ( 10 )



Audiences télé prime 18 février 2020. On va pas se mentir, le contraire eut été étonnant. Sans surprise très large victoire de France 3 hier soir dans la course à l’audimat de la première partie de soirée. La chaîne proposait un épisode inédit de sa série à succès « Capitaine Marleau ». Pour l’occasion direction la Corse avec l’épisode “Pace e salute”.



Verdict sans appel : 6.96 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 31.4%.

Audiences télé prime 18 février 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série « Magnum ». Au programme la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Les deux premiers épisodes de la soirée ont pu compter sur 2.47 millions d’inconditionnels soit 11.6% des téléspectateurs. Léger mieux auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec une place de petit leader et 15% de pda.

France 2 est assez loin derrière avec le film « Everest » de Baltasar Kormákur. En mode rediffusion, il s’est contentée de 1.73 million personnes pour une part d’audience moyenne de 8.2%.

Quant au dernier numéro de l’émission de M6 « Qui veut être mon associé ? » il n’a rassemblé que 1.35 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 7.1% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). C’est le plus mauvais résultat de la saison.

C’est France 5 qui complète le top 5 avec son documentaire « Chine : OPA sur le monde ». Il a suscité la curiosité de 833.000 personnes (pda 3.7%).

