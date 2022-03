4.6 ( 9 )

« Pékin Express » du 17 mars 2022 : ce soir, de nouveaux binômes entrent en action (vidéo). Ce soir sur M6, épisode 6 de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY. Cette semaine les candidats vont rester en Ouzbékistan mais vont surtout devoir faire équipe avec un autre partenaire : retour des équipes mixées !







Publicité











Publicité





« Pékin Express » du 17 mars 2022

Pour cette 6e étape de l’aventure, dernière étape en Ouzbékistann les candidats vont devoir faire équipe avec un autre partenaire : c’est le retour de la fameuse règle des équipes mixées ! Après un réveil surprise, ils choisiront, selon leur classement, avec qui ils veulent poursuivre la course. Si certains seront ravis de leur nouveau partenaire, d’autres auront plus de mal à avancer, mais tous vivront des moments d’émotion ou de franches rigolades avec leur coéquipier d’un jour !

Une fois les binômes d’origines recomposés, les candidats seront les premiers dans l’histoire de Pékin Express à tester une toute nouvelle course : le freeze express. S’ils arrivent à appuyer en premier sur un des trois buzzer positionnés sur leur route, ils pourront geler la course des autres binômes pendant 10 mn ! Cet avantage stratégique permettra de vivre une course acharnée et mettra les nerfs à rude épreuve.

Toutes les équipes seront motivées comme jamais pour se qualifier et découvrir la Jordanie lors de la prochaine étape. Quel binôme va devoir quitter l’aventure aux portes de la Jordanie ?



Publicité





Extrait vidéo

Dans ce 6ème épisode, Tarik va tout faire pour tenter d’impressionner Charlotte, son nouveau binôme…

"Moi ici je veux la maison à Tony" 😂

Tarik tente d'impressionner Charlotte, son nouveau binôme, en trouvant une grande maison pour passer la nuit.#PekinExpress, jeudi à 21.10 pic.twitter.com/A0NfIfk7Yn — M6 (@M6) March 15, 2022

Quelle audience cette semaine ?

Jeudi dernier l’émission s’est contentée de 1.73 million d’aventuriers soit 9.4% des téléspectateurs. Un petit score pour l’émission. Fera t-elle mieux cette semaine ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note