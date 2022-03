« Face à face » du 22 mars 2022 : deux épisodes ce soir sur France 3

4.9 ( 8 )

« Face à face » du 22 mars 2022. Nouveaux épisodes pour la nouvelle série policière de France 3, excellence pyrénéenne de la série au Festival de Luchon 2022. Dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.







« Face à face » du 22 mars 2022 : rappel de l’histoire

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble… À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)…

Les épisodes de ce mardi soir

Épisode 3 : Rédemption

L’identification d’un ADN relance l’enquête sur la mort de deux ados – un cold case qui remonte à plus de vingt ans. La famille des jumelles assassinées voit ses plaies se rouvrir. Alors que Sylvain Groud, le coupable d’hier au bord de la délinquance, n’a plus rien à avoir avec le mari et futur père aimant qu’il est en train de devenir, la révélation de ses actes passés font imploser sa famille. Sylvain avoue, espérant trouver la paix… quand Justine découvre qu’il est protégé par la prescription et qu’il faut donc le relâcher. Comment, alors, trouver une forme de justice pour apaiser la famille des victimes ?



Épisode 4 : Emprise

Dans un bar, Vanessa surprend la conversation d’une femme fragile parlant de son amant, un homme qui veut la tuer et se vante d’avoir camouflé le meurtre de son épouse en accident domestique. Vanessa identifie l’amant en question, psychiatre, un manipulateur capable de tout… mais, pour instruire le dossier, Justine a besoin de preuves, alors qu’il n’y a aucune plainte et que la femme du bar n’a pas l’air de réaliser quel danger elle court en restant près de lui. Comment faire comprendre à une victime qui n’a pas conscience de l’être qu’une emprise psychologique peut être aussi fatale que la violence physique ?

La bande-annonce

Et comme toujours on finit avec les images, celles de la bande-annonce

🔍 Quand 2 sœurs ennemies enquêtent ensemble, mieux vaut ne pas se mettre sur leur chemin ! 💥 « 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗳𝗮𝗰𝗲 » avec Claire Borotra et Constance Gay, demain à 21.10 ! Les 2 premiers épisodes en replay sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ici ▶ https://t.co/Q3wGSRmPgg pic.twitter.com/9rbje0gzKM — France 3 (@France3tv) March 21, 2022

Votre série « Face à face » avec Claire Borotra, Constance Gay, Pascal Demolon et Marc Ruchmann revient ce soir sur France 3 dès 21h10 ou en replay sur France.TV

