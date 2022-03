« Koh-Lanta : le totem maudit » du 22 mars 2022 : ce soir retour d’une épreuve mythique (vidéo)

4.9 ( 7 )

« Koh-Lanta : le totem maudit » du 22 mars 2022. Nouveau rendez-vous ce soir sur TF1 avec les aventuriers de la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Pour mémoire, elle se déroule au sein de l’archipel de Palawan aux Philippines.







« Koh-Lanta : le totem maudit » du 22 mars 2022

L’aventure continue en Mer de Chine et c’est une grande régate qui attend les naufragés volontaires. Les équipes vont se livrer à une lutte sans merci. La récompense est espérée de tous, et la malédiction du Totem-Maudit âprement redoutée… Car dans Koh-Lanta, tout est possible !

Cette émission sera aussi l’occasion du retour du épreuve mythique, celle des radeaux !

Quant à l’épreuve d’immunité, elle sera extrêmement complète. Denis Brogniart nous offre maintenant quelques explications.



#KohLantaLeTotemMaudit

🔥 Cette semaine, à l'immunité, c'est l'épreuves des fresques !

👀 Une épreuve très complète : physique et logique.

🗓️ Koh-Lanta, le Totem Maudit, c'est mardi à 21h10 sur @TF1 pic.twitter.com/D2fWG4Kal1 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 21, 2022

Pour en voir plus rendez-vous ce soir dès 21H10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

La bande-annonce

Et puis on termine par une bande-annonce vraiment pas comme les autres… une bande-annonce très 1993. Elle a été diffusé vendredi soir dans l’émission de Camille Combal « Welcome Back 1993 ».

