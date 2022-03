Ici tout commence du 11 mars : Souleymane avoue avoir percuté Stéphane (résumé + vidéo épisode 354)

4.8 ( 6 )

Ici tout commence du 11 mars, résumé et vidéo de l’épisode 354 – Antoine et Rose interrogent Souleymane et Deva pour comprendre ce qui s’est passé ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Souleymane avoue avoir percuté Stéphane mais il explique que son vélo était au milieu de la route et qu’il est sorti de nulle part… Deva précise que c’est à cause d’elle qu’ils ont pris la fuite !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 354



Souleymane et Deva avouent à Antoine être responsables de l’accident de Stéphane aux Marais. Souleymane conduisait et n’a rien pu faire pour l’éviter. Ils se sont enfuis pour protéger Deva à cause de ses faux papiers…

Julia informe Stéphane qu’elle a un suspect. Théo fait face aux foudres de son père. De retour à l’institut, les espoirs de Jasmine sont mis à l’épreuve.

Ici tout commence – extrait vidéo du 11 mars

