« Léo Matteï » du 3 mars 2022 : fin de saison ce soir avec l’épisode « Mon petit ange gardien »

« Léo Matteï » du 3 mars 2022. Après son beau succès d’audience de la semaine dernière, « Léo Matteï » est de retour ce soir sur TF1, et bien sûr en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 pour l’épisode final de cette nouvelle saison « Mon petit ange gardien ».







« Léo Matteï » du 3 mars 2022 : épisode final

Arthur Duclos, 8 ans, se retrouve à la Brigade des Mineurs après avoir fugué pendant une énième dispute entre ses parents. Pascal et Hélène Duclos, fraîchement divorcés, se battent pour sa garde exclusive. Pascal accuse Hélène d’être une mère irresponsable et incapable d’élever leur fils, tandis qu’Hélène refuse qu’ Arthur aille chez son père car il le met en danger. Simple conflit dû au divorce ou manipulation ? Lequel des deux parents ment ? Léo Mattéï et son équipe tentent de découvrir la vérité pour garantir la sécurité d’Arthur, mais le temps joue contre eux…

Casting, interprètes

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Lola Dubini (Inès Salma), Stomy Bugsy (Commissaire Daguerre), Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib), Romane Portail (Marion Da Costa), Armelle Deutsch (Hélène), Thomas Jouannet (Pascal), Clara Marz (Pauline), Maxime Elias-Menet (Arthur), Eliott Garnier-Nicol (Leila), Antoine Oppenheim (Raphaël)

Avec la participation de : Moussa Maaskri (Fabio Perez) et Zoé Félix (Nadia)



Nouveau succès d’audience ?

Succès d’audience la semaine dernière pour « Léo Matteï » avec 4.28 millions de fidèles pour 20.7% de part de marché sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 24 février 2022 : « Léo Matteï » leader en baisse devant l’émission spéciale « Guerre en Ukraine » de France 2 https://t.co/TEkCMv6HMV #TéléMédias #audiences #France2 #LéoMatteï pic.twitter.com/34mGM2UUN4 — Stars Actu (@starsactu) February 25, 2022

Qu’en sera t-il en cette semaine ?

