« Élysée 2022 » du jeudi 3 mars 2022 : l’invitée de ce soir est Marine Le Pen

« Élysée 2022 » du jeudi 3 mars 2022. France 2 est passée à la vitesse supérieure avec son magazine « Élysée 2022 » à quelques semaines seulement du premier tour de l’élection présidentielle. Désormais ce dernier est diffusé chaque semaine. En ce jeudi soir, vous rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et pour ce nouveau numéro, l’invitée sera Marine Le Pen. Elle sera interrogée par grandes figures de l’information de France Télévisions.







L’invitée de la semaine est donc Marine Le Pen, candidat du Rassemblement National à l’élection présidentielle. Elle répondra aux questions de Léa Salamé et Laurent Guimier. Culture, ruralité, pouvoir d’achat, énergie, questions internationales…

Elle sera également interrogée par les grandes figures de France Télévisions. Cette semaine : Mohamed Bouhafsi, Hugo Clément, Anne-Sophie Lapix, Francis Letellier et Nathalie Saint-Cricq.

Pour laisser encore plus de place au débat et donner toutes les clés de compréhension de son programme, Marine Le Pen débattra avec Enrico Letta, secrétaire général du Parti démocrate italien, ancien président du Conseil des ministres d’Italie et président de l’Institut Jacques Delors à Paris.



Cent cinquante Français et Françaises connectés en visioconférence à l’émission jugeront et commenteront en temps réel les propositions du candidat (avec Ipsos-Sopra Steria).

