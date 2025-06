Emilien éliminé des 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann furieux de la fuite de la date de son élimination !

Publicité





Alors que les téléspectateurs suivent avec passion le parcours exceptionnel d’Émilien dans Les 12 Coups de midi, une fuite a jeté un froid sur la magie de l’émission. Il y a quelques semaines, le journaliste Clément Garin annonçait sur le réseau social X qu’Émilien avait été éliminé lors des tournages. Selon ses informations, son départ serait diffusé à l’antenne le dimanche 6 juillet.











Une révélation qui a profondément agacé Jean-Luc Reichmann. Présent au Festival de Télévision de Monte-Carlo, l’animateur emblématique de l’émission s’est confié avec colère et incompréhension au micro de Télé-Loisirs :

« Quel est l’intérêt ? Je veux savoir ! Ça va faire des clics, des rumeurs… Mais pour quoi faire ? Pour qui ?«

Pour lui, ces fuites nuisent directement aux fidèles de l’émission, qu’il appelle au respect de la surprise :

« Vous allez spoiler les téléspectateurs qui sont devant leur écran chaque midi. Mais quelle est la raison ? C’est pour qu’une personne puisse dire : ‘J’ai des connexions, ne vous inquiétez pas, je vais tout dire…’. Pourquoi ?«

Très affecté par cette divulgation prématurée, Jean-Luc Reichmann a rappelé l’importance de laisser les histoires se dérouler naturellement, sans interférences ni révélations anticipées :



« Laissons vivre les histoires jusqu’au bout. Ne racontons pas. C’est tout de même ridicule. Je ne comprends pas l’intérêt de briser les rêves des gens. Si cela ne leur plaît pas, ils ne regardent pas. Il n’y a strictement aucun problème, mais arrêtons de briser les rêves.«

Depuis sa première apparition en septembre 2023, Émilien est devenu un visage familier du programme, impressionnant les téléspectateurs par sa culture et sa modestie. Il a passé la barre des 2.500.000 euros de gains et totalise plus de 600 participations. Son élimination, encore non diffusée, marque un tournant dans l’histoire récente de Les 12 Coups de midi. Et pour Jean-Luc Reichmann, ce moment méritait d’être vécu sans spoiler, dans le respect des émotions des fidèles de l’émission.