Un si grand soleil déprogrammé : pas d’épisode ce mercredi 2 mars

Encore une fois, chamboulement dans la diffusion du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ce soir votre épisode inédit du jour n’est finalement pas diffusé.







L’épisode initialement prévu ce mercredi 2 mars sera donc diffusé vendredi (puisque pas d’épisode de prévu jeudi pour cause d’émission politique).

France 2 a poursuivi son édition spéciale sur la guerre en Ukraine après l’allocution du président Emmanuel Macron. C’est pour cette raison que « Un si grand soleil » a été déprogrammé.



Voici le récap des deux prochains épisodes qui seront diffusés vendredi et samedi.

Vendredi 4 mars 2022, épisode 853 : Tandis qu’Arthur veut présenter sa copine à toute sa famille, Elisabeth promet de faire des efforts. De son côté, Florent est déterminé à aider sa stagiaire, et Yasmine subit de plus en plus la situation.

Samedi 5 mars 2022, épisode 854 : Tandis qu’Arthur est douché dans son enthousiasme, Alain prend la mesure du problème. De son côté, Christophe a des secrets pour sa compagne, et le danger se rapproche pour Kim.

