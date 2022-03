«  L’île aux 30 cercueils  » du 28 mars 2022 : ce soir les épisodes 3 et 4 sur France 2

4.8 ( 6 )

« L'île aux 30 cercueils » du 28 mars 2022. Suite de la nouvelle série évènement de France 2 portée par Virginie Ledoyen « L'île aux 30 cercueils ». Dans cette adaptation du roman de de Maurice Leblanc, Christine Vorski revient sur son île natale de Sarek. Mais une terrible malédiction semble se réveiller dans le même temps… Rendez-vous dès 21h10 pour découvrir les épisodes 3 et 4.







« L’île aux 30 cercueils » : l’histoire

Christine vit une vie tranquille avec son mari Raphaël jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo sur son portable. On y voit des images de son accouchement à Sarek, l’île où elle a grandi. Christine découvre avec horreur que son enfant annoncé mort-né a été assassiné. Elle est désormais hantée par ces questions : qui a tué son fils, et pourquoi ? Malgré l’avis de son mari, elle décide de retourner sur l’île qu’elle a quittée quinze ans plus tôt. Alors que Christine cherche la vérité sur son fils, une série de morts attise la terreur chez les habitants de Sarek. Il semblerait que son retour ait réveillé la prophétie des Trente Cercueils…

Interprètes et personnages

Virginie Ledoyen (Christine Vorski), Charles Berling (Raphaël Vorski), Stanley Weber (Stéphane Maroux), Jérémy Gillet (Paul/Aurélien), Dominique Pinon (Horacio), Jean-François Stévenin (Henri Dormont), Noam Morgensztern de la Comédie-Française (Le Père Favre), Martine Chevallier (Soizick Maroux), Thomas Mustin (Rémy), Manon Valentin (Lou), Adama Niane (Yannick Lantry), Marilyne Canto (Marie)



« L’île aux 30 cercueils » du 28 mars 2022 : les deux premiers épisodes

Épisode de 21h10 :

En enquêtant avec Raphaël, Christine comprend que Paul est en réalité leur fils biologique. De son côté, Stéphane réussit à arrêter Paul et l’interroge sur le meurtre d’Henri. Au même moment, Christine et Raphaël découvrent Josée Archignat, la sage-femme qui l’a accouchée, crucifiée non loin de chez elle. Ce nouveau meurtre et la cabale du Père Favre contre Christine font monter la colère des habitants. Peu de temps après, la tempête qui s’abat sur l’île crée un vent de panique, entraînant la fuite en bateau d’une vingtaine d’insulaires, qui font naufrage.



Épisode de 22h05

Accusée par le Père Favre et les habitants de l’île d’être la cause de tous leurs malheurs, Christine est enfermée avec Paul dans le bâtiment des sauveteurs en mer. Un incendie criminel se propage soudain à l’intérieur. Christine et son fils sont sauvés in extremis par Raphaël. Stéphane, le gendarme de l’île, les cache à l’hôtel Le Bout du Monde. Il espère leur faire quitter l’île en bateau au plus vite. Christine découvre que Stéphane avait une liaison avec Emilie Clavel, une jeune femme lui ressemblant qui a disparu en 2004 sans laisser la moindre trace.

Vidéo

En attendant ce soir, (re)voici la bande-annonce

« L’île aux 30 cercueils » se poursuit ce soir sur France 2 et sur France.TV pour le replay !

