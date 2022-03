« Recherche héritiers » du 28 mars 2022 : épisodes 1 et 2 de la saison 2, ce soir sur France 3

5 ( 5 )

« Recherche héritiers » du 28 mars 2022. Ce soir sur France 3 et France.TV pour le replay, deuxième saison de l’émission « Recherche héritiers »… une série documentaire écrite et réalisée par Antoine Baldassari







Damien Gérard, Audrey Lustrement, Pascal Casile, Guillaume Roehrig, Paul Lauriau, Pascal Desmiers de Chenon, Benoît Estival et Jean-Marie Le Cam sont des enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et pistent les témoignages, parcourant ainsi la France, l’Europe et le monde à la recherche du moindre indice qui leur permettra de reconstituer la généalogie des familles et retrouver l’héritier manquant.

Les notaires font appel aux services de ces généalogistes successoraux pour rechercher les héritiers inconnus ou disparus d’un défunt dont ils doivent régler la succession. Pour les retrouver, ces derniers remontent dans le passé et découvrent souvent des secrets de famille. Commence alors une véritable quête des origines et des filiations…

Leurs enquêtes révèlent des histoires fortes, touchantes et mettent parfois à jour des secrets jusque-là enfouis ou « bien gardés » : celui d’un fils caché, d’une fratrie inconnue ou d’un oncle d’Amérique.



Certains dossiers qu’ils ont à traiter font également remonter les généalogistes jusqu’aux heures les plus sombres de la grande Histoire, nous replongeant ainsi dans notre passé commun.

Enfin, à l’heure des révélations, ils rétablissent la vérité généalogique, permettant ainsi à chacun d’obtenir la part d’héritage qui lui est due.

Chacun d’entre nous est concerné par ce sujet et pourrait voir, un jour, un généalogiste arriver pour nous annoncer l’héritage d’un membre inconnu de notre famille.

« Recherche héritiers » du 28 mars 2022 : épisodes 1 et 2

Episode 1 : Kaplan

Dans ce premier épisode, une seule succession gérée par Damien : c’est un dossier exceptionnel à plusieurs titres. Il l’est d’abord par le patrimoine artistique, immobilier et financier qu’il contient (plusieurs millions d’euros et des œuvres incroyables), mais aussi par la personnalité de la défunte, Nelly Kaplan.

Ecrivaine, cinéaste, documentariste, proche d’André Breton et des surréalistes, elle est décédée de la covid en novembre 2020, à l’âge de 89 ans. Connue pour son flambeau féministe, La Fiancée du pirate, édité en 1969, Nelly a fait de sa vie un roman jusque dans la mort : elle était mariée à Claude Makowski, célèbre et richissime producteur, décédé quelques mois avant elle et dont elle avait hérité de fait.

Aucun héritier ne s’est manifesté à la mort de Nelly. Au cours de recherches qui vont le mener de la Suisse à l’Argentine, en passant par le Mexique, Damien retrouvera deux héritières, des nièces, avec lesquelles la défunte n’était plus en contact depuis de très nombreuses années. L’une vit au Mexique. L’autre aux Etats-Unis…

Episode 2 : Irak

Audrey suit le dossier de Pierre, un défunt, célibataire et sans enfant. Seule piste : le témoignage de la petite fille de la famille d’accueil dans laquelle Pierre a été recueilli enfant.

Après de nombreuses recherches, la généalogiste découvre que l’homme avait 7 frères et sœurs, tous placés très jeunes à l’assistance publique à la mort de leur mère.

Pascal à Marseille s’occupe du dossier de Lais, né en 1953 à Bagdad et mort à Avignon en 2016. Il était visiblement le seul de la famille à avoir quitté son pays dans les années 80. Il semble avoir fui l’Irak sans jamais y être retourné. Pascal va s’y rendre pour en savoir plus.

Dans cette troisième histoire, on découvre Colette, la défunte, veuve et sans enfant. Elle a vécu jusqu’à la fin de sa vie entourée de sa belle-famille, mais en rupture avec la sienne. N’ayant pas rédigé de testament, seuls les membres de sa famille de sang peuvent hériter des 600 000 euros de la succession. Sa belle-famille n’aura malheureusement aucun droit.

