« Mariés au premier regard » du lundi 28 mars 2022 : Caroline cherche une robe un peu particulière… (vidéo)

« Mariés au premier regard » du lundi 28 mars 2022 : Caroline cherche une robe un peu particulière… Ce soir sur M6, nouveau numéro inédit de votre émission « Mariés au premier regard ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY. À cette occasion nous retrouverons Caroline…







Avant de dire OUI, Caroline doit chercher une robe. Et pas question de prendre n’importe laquelle. Caroline va donc se mettre à la recherche d’une robe de mariée éthique qui reflètera sa personnalité mais aussi ses valeurs.

Pour mieux comprendre la difficulté, voici le portrait de Caroline

Caroline, est une jeune femme pétillante, moderne et combative, elle représente cette nouvelle jeunesse engagée, en marge du système. Le véganisme, l’écologie et la lutte contre la souffrance animale sont ses combats quotidiens. Des convictions et des engagements si forts qu’elle en a fait un mode de vie.



Une vie en pleine nature, isolée dans les montagnes, entourée d’une vingtaine de chiens qu’elle sauve… Maman et célibataire depuis 3 ans, Caroline cherche un homme qui partage les mêmes valeurs et le même mode de vie qu’elle. Une perle si rare à trouver qu’elle n’est plus si sûre qu’il existe… C’est pourquoi, elle a décidé de confier ce défi aux experts.

"Il faut qu'elle fasse qu'un avec cette robe" 🥰👰

Caroline recherche une robe de mariée éthique qui reflètera sa personnalité et ses valeurs. #MariesAu1erRegard, lundi à 21.10 pic.twitter.com/cMGUKNSV1X — M6 (@M6) March 24, 2022

Carton d’audience pour le premier numéro

Lundi dernier, démarrage CANON pour cette nouvelle saison avec 2.32 millions de téléspectateurs et 12.8% de part de marché, soit le meilleur lancement historique du programme sur l’ensemble du public. Notez que M6 était large leader sur le public féminin avec 28.2% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#audiences #MAPR 🥇@M6 large leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans 🙌 Meilleur lancement historique 4+/ FRDA-50/ -50 ans/ 15-34 ans 👰‍♀️13% auprès des 4+

🤵‍♂️28% auprès des FRDA-50

💍23% auprès des -50 ans

🤵‍♂️31% auprès des 15-34 ans

👰‍♀️2,3M tlsp (pic à 2,6) pic.twitter.com/NOZ9fSIjMF — M6Pro (@M6pro) March 22, 2022

