« Maison à vendre » du 18 mars 2022 : ce soir sur M6, découvrez Stéphanie Catanzano, la nouvelle décoratrice (vidéo)

« Maison à vendre » du 18 mars 2022. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Une soirée immo au cours de laquelle Stéphane Plaza va accueillir une nouvelle décoratrice d’intérieur, Stéphanie Catanzano.







« Maison à vendre » du 18 mars 2022

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Jean-Claude et Liza; à Nathalie et Christophe.

🏠 Jean-Claude et Liza sont à la retraite. Ils se sont rencontrés lors de leurs études de coiffure et se sont lancés dans l’aventure folle d’ouvrir leur propre salon !

Ensemble, ils ont eu deux filles, qui vivent près de chez eux. Ces hyperactifs ont sillonné le monde et ont ramené de chacun de leurs voyages des souvenirs qui trônent dans leur maison. Leur jolie maison de Pontoise regorge donc d’objets en tout genre, et autre point noir de taille, elle est longée par une voie ferrée…



Avec les années qui passent, Jean-Claude et Liza se rendent compte qu’ils veulent vivre dans une région plus ensoleillée, dans le Sud-Ouest de la France, à Pau. Ils ont donc mis en vente leur maison à plusieurs reprises, depuis déjà… 6 ans. Mais ces visites n’ont jamais abouti, et Jean-Claude et Liza ne savent plus comment s’y prendre.

Stéphane Plaza va venir aider ce couple de dynamiques seniors, et… va vite comprendre pourquoi cette belle maison n’a attiré aucun acheteur.

Avec Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, ils vont faire appel à une coach en rangement et à un commissaire-priseur pour désencombrer chaque pièce, et Sophie mettra tout en œuvre pour faire ressortir le charme de cette maison

🏠 Nathalie, 57 ans, est formatrice en assurance et son mari Christophe, 57 ans, est quant à lui en arrêt de travail. Ensemble, ils ont eu trois enfants, et sont même grands-parents de 2 petites filles.

Depuis 2005, ils vivent dans une maison à Pontoise, qu’ils avaient initialement prévu de remettre au goût du jour depuis le départ de leurs enfants. Cette maison familiale, qu’ils appellent la “maison du bonheur” a en effet besoin de travaux !

Christophe a commencé à s’y atteler mais ils ont dû quitter précipitamment la région parisienne il y a quelques mois. Les enfants, restés en région parisienne, s’occupent tant bien que mal de l’entretien de la maison, mais ils savent tous qu’il devient impossible de la garder. Personne ne sait vraiment comment la mettre en vente puisqu’elle nécessite des travaux.

Stéphane Plaza va s’occuper de mettre en vente cette maison, et va tout faire pour la vendre au plus vite, au meilleur prix.

Stéphanie Catanzano, une nouvelle architecte d’intérieur, va s’attaquer aux travaux à peine commencés dans cette maison, et va également se pencher sur la décoration de chacune des pièces

Qui est Stéphanie Catanzano ?

Stéphanie Catanzano est passionnée de décoration et de design. Elle a créé son studio d’architecture d’intérieur et de coordination de travaux après une reconversion professionnelle. Sa décoration a du caractère, elle propose des espaces faits pour profiter du quotidien tout en adaptant les tendances actuelles au mode de vie de chacun.

Extrait vidéo

Petite visite de la maison de Nathalie et Christophe… avec comme toujours quelques bonnes et mauvaises surprises pour Stéphane Plaza.

"Qu'est-ce que c'est ça ?" 😮

Stéphane Plaza est stupéfait par cet escalier escamotable très dangereux qui donne sur une chambre.#MAV, vendredi 18 mars à 21.10 pic.twitter.com/0Je1rQDXlp — M6 (@M6) March 17, 2022

