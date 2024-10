« Tout changer ou déménager » du 25 octobre 2024 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





« Tout changer ou déménager » du 25 octobre 2024 – C’est un inédit de « Tout changer ou déménager » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Isaac et Naïs.





« Tout changer ou déménager » du 25 octobre 2024

Isaac et Naïs sont confrontés à une décision délicate, bien connue de nombreuses familles : faut-il rester et tout transformer ou partir pour tout recommencer ailleurs ? Pour les aider dans ce choix crucial, Sophie Ferjani et Antoine Blandin interviennent.

Le couple vit dans une maison qu’ils aiment, mais qui n’est plus vraiment adaptée à leurs besoins. Isaac, attaché à leur maison et à leur quartier, penche pour une rénovation. Naïs, quant à elle, préfère l’idée d’un nouveau départ, estimant que la maison actuelle ne pourra plus répondre aux exigences de leur famille grandissante.



La question est donc : qui parviendra à faire pencher la balance ?

Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

