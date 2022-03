« Mariés au premier regard » : les nouveautés de la saison qui débute ce soir sur M6 (lundi 21 mars 2022)

4.9 ( 8 )

« Mariés au premier regard » revient ce soir, lundi 21 mars 2022, sur M6 et sur 6PLAY pour une toute nouvelle saison inédite. Une saison avec plusieurs nouveautés !







« Mariés au premier regard » : rappel du concept

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de tous repères. Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?

Les nouveautés

Pour cette nouvelle saison, les experts ont décidé de pousser un peu plus le curseur de l’expérience puisque les mariages seront célébrés à l’étranger, loin de tous repères. C’est à Gibraltar que les célibataires vont s’unir. Plus que jamais ils devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu : oublier leurs habitudes, s’ouvrir à l’autre et aux sentiments naissants.

Autre nouveauté, le casting s’élargit ! Cette année en accueillant des célibataires venant de différentes régions de France : Alpes, Marseille, Nice, Lille …. Nous découvrirons des histoires de vie exceptionnelles et les experts touchés par ces personnalités ont relevé tous les défis pour former des couples. Au fil des ans, de plus en plus de célibataires décident de faire confiance à la science pour trouver l’amour … et pour la première fois cette saison, des parents ont choisi d’inscrire leur fils à l’expérience.



Découvrez Caroline en vidéo

Parmi les célibataires engagé(e)s cette saison, il y a Caroline, une jeune femme pétillante, moderne et combative, qui représente cette nouvelle jeunesse engagée, en marge du système.

Le véganisme, l’écologie et la lutte contre la souffrance animale sont ses combats quotidiens. Des convictions et des engagements si forts qu’elle en a fait un mode de vie. Une vie en pleine nature, isolée dans les montagnes, entourée d’une vingtaine de chiens qu’elle sauve… Maman et célibataire depuis 3 ans, Caroline cherche un homme qui partage les mêmes valeurs et le même mode de vie qu’elle. Une perle si rare à trouver qu’elle n’est plus si sûre qu’il existe… C’est pourquoi, elle a décidé de confier ce défi aux experts.

"Je n'ai rencontré personne qui partageait mes valeurs" 💗🌱

Caroline est végan et vit en pleine nature entourée d'une vingtaine de chiens. Les experts trouveront-ils un homme compatible à son mode de vie ? #MariesAu1erRegard, lundi à 21.10 pic.twitter.com/Ino6T0vQ4a — M6 (@M6) March 17, 2022

La bande-annonce

Vous êtes impatients de découvrir les nouveaux célibataires de l’émission ? En attendant de découvrir leurs portraits, voici la bande-annonce de cette première soirée.

"Derrière ce rideau, il y a la personne qui va peut-être changer ma vie" ❤️

Qui trouvera le grand amour grâce à la science ? #MariesAu1erRegard, demain à 21.10 en partenariat avec @topito_com pic.twitter.com/I1jfjscSnd — M6 (@M6) March 20, 2022

Retrouvez « Mariés au premier regard » ce soir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

