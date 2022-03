EXCLU Plus belle la vie : Théo interné, Gabriel touche le fond, Luna face à une rivale (infos PBLV)

4.1 ( 20 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 8 avril 2022 Alors que les choses vont mal tourner pour Théo dans les prochaines semaines, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Théo va être inculpé pour le meurtre de Coralie. En prison dans un premier temps, Théo va ensuite être transféré dans un établissement psychiatrique.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





C’est l’enterrement de Coralie, ses proches lui rendent un dernier hommage. Eugénie n’est pas loin et essai de tirer des informations sur sa mort. Blanche qui en veut à Théo, balance à la presse qu’il est bipolaire comme sa mère. Franck est mal et demande à Blanche de se taire. Céline a demandé une expertise psychiatrique pour Théo afin de fragiliser ses aveux. Pour Delphine, elle a déposé une demande de remise en liberté sous contrôle….



Publicité





Le lendemain au parloir, Franck annonce à Delphine que Théo a été transféré dans un établissement psychiatrique. Toutes les personnes arrêtées dans la salle de jeu ont un alibi béton le jour de la mort de Coralie. Alexandre, libre, tente de s’expliquer auprès de Fanny : il a honte d’être un pauvre étudiant alors qu’elle travaille comme un acharnée au bar. Il voulait gagner un peu d’argent… Fanny a l’impression qu’il ne lui dit pas tout alors elle préfère qu’il rentre chez lui. De leur côté, Blanche et Noé pensent que Franck doit s’éloigner des Bommel.

Franck a passé la nuit à surveiller la maison des Liberati. Il observe une fourgonnette de peintre qui se gare devant. Le peintre entre à l’intérieur de la maison. De retour chez lui, Franck charge un revolver et tombe sur Blanche qui est venu s’excuser et qui le soutient dans cette épreuve. Au parloir, Franck redonne espoir à Delphine : il va réussir à faire parler les Liberati.

La discussion entre les Liberati confirme qu’ils n’y sont pour rien dans la mort de Coralie. Avant de quitter la maison, Franck parvient à prendre un carnet avec dessus les noms des joueurs de poker et des sommes d’argent. En analysant le carnet, Céline et Franck remarquent qu’Alexandre gagnait des grosses sommes d’argent. Il a prétendu le contraire à la police. Ce dernier tente de se faire pardonner auprès de Fanny, mais Vidal, protecteur l’empêche de la voir…

Baptiste et Thomas s’inquiètent pour Gabriel qui est encore en after avec Céline. Riva croise Eric et son date Diego, il drague Diego ouvertement. Riva touche le fond mais il peut compter sur le soutien de Vidal qui comprend sa détresse. Céline a peut-être la solution pour montrer au conseil d’administration que Riva n’est pas l’arrogant qu’il prétend…

De son côté, Luna doit faire face à l’arrivée de Charlotte, la mère d’Elodie Castel. Elle est déterminée à éloigner les enfants de leur belle-mère ! Entre les deux femmes, le courant ne passe pas. Charlotte fait un pacte avec Akira : elles doivent comploter contre Luna. Charlotte à la solution pour que les enfants retrouvent Elodie mais Akira ne doit rien dire. Charlotte séduit Sunalee en l’amenant faire un shopping illimité et en préparant le terrain contre Luna…

Charlotte a un plan qu’elle établit avec Akira : faire croire à Pablo et Sunalee qu’elle les amène une semaine en vacances au Costa Rica, mais la vraie destination c’est l’Asie, où ils rejoindront leur mère. Pour convaincre Sunalee, Charlotte lui fait du chantage affectif et pour convaincre Pablo, Akira se montre autoritaire…

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 15 avril 2022

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 21 mars sur France 3

Au petit matin, Delphine attend Théo à l’extérieur, elle veut s’excuser et le raccompagner chez elle mais Théo refuse. Il en veut à sa mère et préfère partir de son côté. Delphine reproche à Franck d’être responsable du clash avec Théo et désormais elle va faire les choses à sa façon. Franck est triste et confie à Blanche qu’il craint de ne pas être à la hauteur des attentes de Delphine. Blanche le rebooste et lui demande de s’accrocher…

Demain Riva va être récompensé pour acte de bravoure pendant le blackout par la ville de Marseille. Control freak, Riva ne laisse rien au hasard et apprend son discours par cœur. Pour louper une interrogation, Kilian demande à Thomas d’assister à la remise de médaille…

Pablo se fait malmener à Scotto. Il est stressé et fait tomber ses affaires. De son côté, Sunalee est en cours avec Blanche qui lui apprend les codes de l’école traditionnelle…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note