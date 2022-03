« Meurtres dans le Jura » puis « Meurtres en Bourgogne » : ce soir sur France 3 (samedi 19 mars 2022)

4.2 ( 5 )

« Meurtres dans le Jura » puis « Meurtres en Bourgogne », deux téléfilms issus de la collections « Meurtres à … ». Et ils sont en mode rediffusion ce soir, samedi 19 mars 2022, dès 21h10 sur France 3 puis sur France.TV pour le replay.







« Meurtres dans le Jura » : histoire

Diffusion dès 21h10.

avec : Sandrine Quétier, Pierre-Yves Bon, Christian Charmetant, Elizabeth Bourgine, Marie Bunel, Sophie Duez, Philippe Gougler, Annie Mercier

Rose Tournaut, une guérisseuse, est retrouvée morte à son domicile, le corps recouvert de pétales blancs. Une mise en scène qui évoque la légende de la Dame blanche, un fantôme supposé hanter les abords du lac de Vouglans. Anna Buisson, capitaine de gendarmerie à Moirans, dans le Jura, et Eymeric Massoni-Tournault, de la Section de recherches de la gendarmerie de Lyon, débutent cette enquête difficile. C’est alors qu’un second meurtre se produit. Pour élucider ces affaires, les enquêteurs doivent fouiller dans les secrets des familles concernées…



« Meurtres en Bourgogne » : histoire

avec : Cristiana Reali, Franck Sémonin, Joseph Malerba, Amaury de Crayencour, Laurent Saint-Gérard, Marie Vincent, François Rabette

Morgane, jeune chef, spécialiste en cuisine moléculaire, est retrouvée morte dans les forges de Buffon, les poumons explosés à l’azote. Mylène Deville et Frédéric Tessier sont chargés d’élucider ce meurtre sordide. Sous le choc, Alain Malaval, le compagnon de Morgane, ancien policier devenu chef lui aussi, attire pourtant les soupçons de Frédéric. Alors que le duo tente de faire progresser l’enquête, un autre corps est découvert dans les écluses. Le cadavre n’est autre que celui du commissaire Deville, porté disparu des années plus tôt. Or, le commissaire était le père de Mylène. Ces deux affaires, sans rapport apparent, seraient-elles finalement liées ?…

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce….

🔍👀 Direction la Franche-Comté pour une soirée policière passionnante ! @F3FrancheComte 🔹 « Meurtres dans le Jura », demain à 21.10

🔹 « Meurtres en Bourgogne », demain à 22.45 pic.twitter.com/zOkWTSCq9b — France 3 (@France3tv) March 18, 2022

Ce soir sur France 3, direction la Franche-Comté pour une soirée policière passionnante …

