« The Voice » du 19 mars 2022 : début d’une nouvelle carrière pour Éric Di Meco ce soir sur TF1 ?

« The Voice » du 19 mars 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». Et ça continue pour l’épreuve des auditions à l’aveugle. Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice » du 19 mars 2022 : Éric Di Meco tente sa chance

Au programme ce soir beaucoup de talent, de l’émotion, et la participation d’un visage bien connu des Français Éric Di Meco ! L’ancien footballeur, star de l’OM à la grande époque, est devenu consultant pour RMC. Ce soir il va tenter sa chance en compagnie des membres d’Osiris dont il est le bassiste.

Les coachs vont-ils se retourner sur leur prestation ? C’est toute la question…



#TheVoice

“Je sais pas si on sera les meilleurs, mais en tout cas on sera les 1ers !“ 😅

Après les terrains de foot, une nouvelle carrière pour Eric Di Meco en compagnie des membres d’Osiris ? 🎙 RDV demain pour la suite des Auditions à l’Aveugle sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/1ucDHpCEi3 — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) March 18, 2022

Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, nouveau succès d’audience pour l’émission avec 4.52 Millions de fidèles en moyenne pour 22.4% de part de marché et une très large domination sur cibles avec 41% des 4-14 ans ou 31% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1

Belles performances pour #TheVoice

📌 4,5M Tvsp

Large #Leadership sur cibles principales avec en moy sur la soirée

✅31% PDA FRDA-50A

✅29% PDA 25-49A

✅41% PDA 4-14A

✅36% PDA 15-24A

✅33,5% PDA 15-34A

RDV Samedi pour les auditions à l’aveugle sur @TF1 pic.twitter.com/GC5b5HIzrs — TF1 Pro (@TF1Pro) March 13, 2022

Le saviez-vous ?

