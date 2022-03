« Mise à nu » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (mercredi 30 mars 2022)

5 ( 4 )

« Mise à nu » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir. En cette soirée du mercredi 30 mars 2022, France Télévisions, pour lutter contre la haine en ligne, se mobilise contre le cyberharcèlement. Après la diffusion de « Mise à nu », une fiction glaçante inspirée de faits réels, la soirée se poursuivra avec « Ennemi intime », un documentaire « Infrarouge » inédit. Rendez-vous ce soir à partir de 21.10 sur France 2.







« Mise à nu » : l’histoire

Sophie se trompe-t-elle de cible lorsqu’elle tire sur le libraire aimé de tout le quartier ?

Elle l’accuse d’avoir fait de leurs nuits d’amour une arme pour la détruire en l’exposant sur Internet comme un objet pornographique.

Son procès va mettre au jour le calvaire d’une jeune femme ordinaire victime de cyber-criminalité, et les ravages sur ses enfants, ses proches, jusqu’à son travail…



Mais en l’absence de preuves, va-t-on la croire ?

Interprètes et personnages

Julie DE BONA (Sophie PARLIER), Julien BOISSELIER (Vincent MARSAC), Edouard MONTOUTE (Inspecteur Bermane), Laurent JUMEAUCOURT (Mario), Natalia DONTCHEVA (Maitre BOULATI), Samy GHARBI (Maitre CHELKO), Frédérique TIRMONT (Présidente du Tribunal), Catherine DAVENIER (Mère de Sophie), Sophie CATTANI (Babette), Julien DE SAINT JEAN (Benji), Romane LIBERT (Manon)

Juste après

22h50 : DOCUMENTAIRE « INFRAROUGE » : ENNEMI INTIME

Ce documentaire sera suivi d’un débat animé par Marie Drucker avec Samuel Comblez – Directeur des opérations de l’Association e-Enfance et du 3018 et Marguerite Girardin Hersen Psychologue clinicienne

Charlotte, Samira, David, Maëlle, Sophia ont tous été victimes de pornodivulgation, plus communément appelée revenge porn. Leur vie a basculé le jour où des contenus intimes liés à leur sexualité ont été diffusés sur internet et envoyés à leurs proches sans leur consentement. Tous parlent d’un viol numérique sans fin, tous ont été profondément détruits par cette humiliation publique. Ce clic a bouleversé leur vie à jamais. À travers leurs récits intimes, celui de leurs proches et celui des acteurs qui luttent contre ce fléau grandissant, le film raconte les ravages que provoque ce nouveau phénomène.

Bande-annonce vidéo

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce officielle de votre programme

Retrouvez « Mise à nu » puis « Infrarouge » en replay sur France.TV

