« Mon chien Stupide » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 6 mars 2022 (inédit)

« Mon chien Stupide » de et avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, c'est ce soir, dimanche 6 mars 2022, à partir de 21h10 sur France 2 ou en streaming sur France.TV. C'est une première diffusion en clair pour cette adaptation cinéma du roman iconique de John Fante.







« Mon chien Stupide » : histoire

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Interprètes

Dans les rôles principaux : Yvan Attal · Charlotte Gainsbourg · Eric Ruf · Pascale Arbillot · Ben Attal · Adèle Wismes · Pablo Venzal · Panayotis Pascot

La bande-annonce

Découvrez la bande-annonce d’un film émouvant et drôle à la fois…



