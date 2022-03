« Batman V Superman : l’aube de la justice » ce soir sur TF1 (dimanche 6 mars 2022)

5 ( 4 )

« Batman V Superman : l’aube de la justice » est en mode rediffusion ce soir, dimanche 6 mars 2022, à partir de 21h10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1 et sa fonction direct. Quand Superman et Batman s’affrontent, ça fait des étincelles ! Mais leur conflit les fait passer à côté d’une terrible menace…







Deuxième volet des aventures de Superman réalisé par Zack Snyder, «Batman v Superman : l’aube de la justice» voit pour la première fois au cinéma la réunion de ces deux grands héros de la pop culture.

« Batman V Superman : l’aube de la justice » : histoire

Les citoyens de Métropolis sont sceptiques à la présence de Superman sur Terre à cause de ses pouvoirs extraterrestres. Batman se lance alors dans une quête pour anéantir ce dernier. Alors que les deux superhéros s’affrontent, Lex Luthor fomente un plan qui pourrait détruire l’humanité. Qui de Batman ou Superman vaincra ? Lex Luthor prendra-t-il le contrôle de Métropolis ?

À propos

Sorti en 2016, Batman v Superman : l’aube de la justice est le deuxième film consacré à Superman après Man of Steel (2013). Il sera suivi un an plus tard de Justice League, toujours réalisé par Zack Snyder. C’est la première fois que sont réunis sur grand écran Batman et Superman. L’idée d’un film réunissant les deux superhéros avait pourtant germé dès le début des années 2000, mais avait finalement été abandonnée.



Batman v Superman marque un passage important dans l’univers DC Comics puisqu’il montre également pour la première fois sur grand écran les personnages de Wonder Woman (dont le deuxième volet sortira en octobre 2019), et aussi plus brièvement ceux de Flash (tournage d’un long métrage dédié prévu en 2019), Aquaman (incarné par Jason Momoa dans un film éponyme qui sortira en décembre 2018) et Cyborg (film prévu pour 2020)

Bande-annonce officielle HD

Et comme toujours depuis 2009, on termine avec les images. Découvrez ainsi la bande-annonce officielle en version HD

