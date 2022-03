« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 1er avril 2022

5 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 1er avril 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie » ? Pour les fans les plus impatient, comme chaque samedi, il est temps d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans trois semaines, on peut vous dire que Delphine et Théo sont dans de sales draps. Coralie est morte et ils cachent son corps !

De son côté, Gabriel est mis à pied à l’hôpital. Et Pablo a des problèmes au lycée.



Publicité





Lundi 28 mars 2022, épisode 4506 : Tandis que Delphine et Théo cachent le corps de Coralie, Gérard a le coup de foudre pour Carmen et découvre que l’amoureux de Laetitia est un millionnaire.

Mardi 29 mars 2022, épisode 4507 : Tandis que Delphine peine à avouer la vérité à Franck, Riva est suspendu provisoirement de ses fonctions à l’hôpital. Quant à Sunalee, trouvera-t-elle son nouveau look ?

Mercredi 30 mars 2022, épisode 4508 : Alors que Franck couvre Delphine et Théo, Riva chute de son piédestal. Quant à Pablo, révèlera-t-il ce qui lui arrive à Scotto ?

Jeudi 31 mars 2022, épisode 4509> : Alors que la police remonte à Théo et Delphine, Gérard se lance à la conquête de Laetitia et Valentin. Quant à Sunalee, que fera-t-elle pour aider Pablo ?

Vendredi 1er avril 2022, épisode 4510 Tandis que Delphine tente d’éviter la prison à Théo, les proches de Riva se mobilisent pour lui éviter la dépression. Quant à Gérard, il cache un profond mal-être.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 7 au 11 mars 2022 en cliquant ICI

du 14 au 18 mars 2022 en cliquant ICI

du 21 au 25 mars 2022 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note