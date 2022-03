« Mon petit doigt m’a dit… » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (jeudi 3 mars 2022)

5 ( 4 )

« Mon petit doigt m'a dit… » de Pascal Thomas est en mode rediffusion ce soir, jeudi 3 mars 2022, à partir de 21h10 sur France 3.







« Mon petit doigt m’a dit… » : histoire

Couple de bourgeois, Prudence et Bélisaire Beresford se rendent dans une maison de retraite pour voir Ada, la vieille tante de ce dernier. Prudence est très vite intriguée par l’une des pensionnaires, Rose Evangelista, au comportement qu’elle trouve pour le moins mystérieux. Au décès d’Ada, le couple retourne dans l’établissement. Prudence cherche à avoir des nouvelles de Rose, mais elle apprend que cette dernière a quitté les lieux.

Casting : interprètes

Dans les rôles principaux : André Dussollier, Catherine Frot, Geneviève Bujold, Laurent Terzieff, Valérie Kaprisky, Bernard Verley, Alexandra Stewart

Bande-annonce

Et comme toujours ou presque depuis 2009, on termine avec les images et la bande-annonce



« Mon petit doigt m’a dit… » à voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV

