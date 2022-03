Audiences TV prime 2 mars 2022 : TF1 large leader avec son hommage à Jean-Pierre Pernaut

4.3 ( 7 )

Audiences TV prime 2 mars 2022. Hier soir l’émotion suscité par le décès de Jean-Pierre Pernaut a permis à sa chaîne de s’imposer très largement en tête des audiences de la première partie de soirée. 6.08 millions de téléspectateurs et 25.5% de part de marché pour l’édition spéciale du 20 heures de TF1.







Dans la foulée le documentaire « Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision… française » diffusé à partir d 21h50 a encore ému 2.76 millions de Français (pda 13.5%)

Audiences TV prime 2 mars 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et son téléfilm inédit « Un homme abîmé » porté par Yannick Choirat et Anne Marivin. Il a suscité l’intérêt de 2.88 millions de personnes (13.4% de pda).

M6 suit avec son concours culinaire « Top Chef » qui, malgré des performances orientées à la baisse, affiche 2.78 millions de fidèles pour 15% de part de marché.



Notez de grosses performances sur cibles avec jusqu’à 40% de part d’audience sur les 25-34 ans.

#Audiences #TopChef

Le succès se poursuit ! 🥇@M6 leader 4+ et large leader FRDA-50 et -50ans. 🌟 15% Pda 4+

🌟 28% Pda FRDA-50

🌟 26% Pda -de 50ans

🌟 40% Pda 25-34ans

🌟 2.8M Pic à 3.4M#Studio89 pic.twitter.com/FtknNBGINO — M6Pro (@M6pro) March 3, 2022

Sur France 3, la demi-finale de Coupe de France Nantes/Monaco s’est contentée de 1.67 million de footeux, soit 8.5% des téléspectateurs. Pour info c’est Nantes qui s’est imposée aux tirs aux buts.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « Les trois frères, le retour » vu ou revu par 858.000 téléspectateurs (pda 4.4%).

