Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 13 mars 2022

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 13 mars 2022 – Pour bien terminer le week-end, Harry Roselmack vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 13 mars 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 500 fast-food dans toute la France, de nouvelles ouvertures chaque mois. Le fulgurant succès du tacos, casse-croute roboratif et hyper calorique plébiscité par les ados

Dans « 7 à 8 »



🔵 Document en Ukraine, au plus près de la ligne de front. Près de Kiev, des civils se cachent dans des caves pour échapper aux bombes russes.

🔵 Il s’attaque à ses crocodiles grâce à sa mâchoire, plus puissante que celle d’un lion. Au Brésil, rencontre spectaculaire avec le Jaguar, un félin menacé d’extinction.

🔵 Et les blessures d’enfance de François Cluzet dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 6 mars 2022.

