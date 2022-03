4.9 ( 11 )

« Cuisine ouverte » en Alsace ce soir, samedi 12 mars 2022. Des recettes gourmandes aux Dominicains de Guebwiller avec Chris Marques en invité ! Avis aux gourmands « Cuisine ouverte » vous propose un numéro inédit ce soir, samedi 12 mars 2022 à partir de 20h25 sur France 3.







Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’émission, « Cuisine ouverte » met à l’honneur l’héritage et la diversité de la cuisine française à travers un échange amical et inventif entre une cuisine de nos terroirs et une cuisine ouverte aux influences du monde, portée par le chef Mory Sacko.

Au cœur de cette rencontre culinaire et culturelle : la transmission des savoirs et des influences réciproques, grâce à la présence de chefs et producteurs locaux qui mettront en avant des recettes et produits de nos régions.

« Cuisine ouverte » en Alsace ce soir

Et ce soir « Cuisine ouverte » est en Alsace depuis la magnifique nef des Dominicains de Guebwiller. Le chef Mory Sacko y avait installé sa cuisine dans l’ancien couvent au début de l’année 2022 pour 3 émissions. La première a été diffusée en janvier, la seconde le 5 février et la dernière le sera ce soir.



Et ce soir c’est Chris Marques qui en sera la principal l’invité aux côtés du chef étoilé Jérôme Jaegle.

« Cuisine ouverte » : jour, heure et chaîne de diffusion

Que nous ayons à faire à des numéros inédits ou à des rediffusions, votre programme est diffusé chaque samedi à partir de 20h25 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

Où trouver les recettes de l’émission ?

Et comme pour toute émission culinaire, il est aisé de refaire les recettes de Mory Sacko à la maison même si on n’est pas devant son petit écran. Pour cela rendez-vous sur la page dédiée de France.TV.

Vous y trouverez des tas de vidéos, dont le replay intégral des émissions, mais aussi toutes les recettes proposées par notre chef. Au menu ingrédients, instructions, étapes et petits secrets…

Extrait vidéo

En attendant ce soir, petit extrait vidéo.

« Cuisine ouverte » en Alsace c’est ce soir sur France 3.

