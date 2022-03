Demain nous appartient spoilers : Damien découvre la vérité, Audrey est mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 mars)

4.4 ( 7 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 mars 2022 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Comme toujours, il est l’heure d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Jordan. Sous pression, Chloé le surprend entrain de voler un professeur !







Elle convoque Audrey, qui cherche à comprendre ce qui se passe avec son fils… De son côté, Damien découvre la vérité et est en plein dilemme : va-t-il dénoncer Jordan à ses collègues ?

Victoire hésite au sujet de Samuel. Ils font le pacte d’avoir une relation platonique pendant 40 jours ! Mais vont-ils réussir à tenir ?



Quant à Raphaëlle, elle découvre les joies des sites de rencontres…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 14 au 18 mars 2022

Lundi 14 mars (épisode 1141) : Les policiers ne sont pas les seuls à douter de l’innocence d’Irène. Cédric est mis en garde. Le cauchemar d’Audrey ne fait que commencer. Sans le savoir, Benjamin cède sa place à Samuel. Le nouveau chapitre de la vie de Raphaëlle connaît des débuts difficiles.

Mardi 15 mars (épisode 1142) : Damien va enfin obtenir des réponses, mais pas celles qu’il imaginait. Jordan reçoit un soutien inespéré. Benjamin découvre le pot aux roses. Chloé volera au secours de Raphaëlle s’il le faut.

Mercredi 16 mars (épisode 1143) : Damien fait face à un terrible dilemme. Audrey est prête à tout sacrifier. Les Lopez-Diallo continuent de se déchirer. La maladresse de Raphaëlle pourrait lui profiter. Pour Roxane et Sara, le chemin sera long et difficile.

Jeudi 17 mars (épisode 1144) : La police ne tient pas un, mais deux coupables. Noor fait à nouveau l’objet de menaces. Les rumeurs vont bon train à l’hôpital. Roxane et Sara changent leurs plans.

Vendredi 18 mars (épisode 1145) : Un indice, laissé sur les lieux du crime, pourrait permettre à la police de retrouver l’agresseur de Noor. Etienne a peut-être trouvé un emploi. Nathan est mis dans la confidence.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 14 au 18 mars 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

