Un si grand soleil en avance : Elisabeth veut virer Gary (résumé + vidéo épisode n°852 du 1er mars 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 1er mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elisabeth est en colère ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle a été informée des agissements de Gary et veut que Myriam le vire et porte plainte contre lui. Mais Myriam n’est pas d’accord…







Publicité





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 mars 2022







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 852



Publicité





Myriam refuse de virer Gary après ce qu’il a fait et la perte de 100.000 euros pour L Cosmétiques. Elisabeth est en colère et déçue : elle veut que Myriam le licencie et qu’elle porte plainte. Mais Myriam ne veut pas et préfère le protéger ! Elisabeth ne la comprend pas…

Et alors que Gary a une théorie pour expliquer ses malheurs, Lucille mène l’enquête sur un fait divers croustillant. Pendant ce temps, la police enquête sur un car-jacking ayant provoqué la mort d’un passant, et Yasmine doit accepter une nouvelle mission.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 1er mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note