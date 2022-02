Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 mars 2022

5 ( 5 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 19 mars 2022 – En cette fin de week-end, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les accros à la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 14 au samedi 19 mars 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Attention, France 2 ne diffusera pas d’épisode le jeudi 17 mars, pour cause d’émission politique. Mais un épisode sera diffusé le samedi 19.

Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Elisabeth est inquiète alors qu’Arthur continue de vivre le parfait amour avec Jennifer. Dylan et Antonin s’inquiètent pour Anissa, qui doit faire face à une surprenante révélation…



Publicité





Lundi 14 mars 2022, épisode 860 : Alors que Léo se démène pour garder le contrôle de la situation, Elisabeth a besoin de se rassurer. De leur côté, Dylan et Antonin s’inquiètent pour une amie proche. Quant à Arthur, il est très emballé par le week-end qui l’attend.

Mardi 15 mars 2022, épisode 861 : Tandis que Gary est comme un coq en pâte dans ses nouvelles fonctions, Anissa tombe des nues devant des révélations dérangeantes. De son côté, Léo tente de sauver sa mise.

Mercredi 16 mars 2022, épisode 862 : Alors qu’Elisabeth fait une sinistre découverte en rentrant de week-end, Anissa se retrouve en mauvaise posture. De son côté, Alain prône la prudence et la modération.

Jeudi 17 mars 2022 : pas d’épisode

Vendredi 18 mars 2022, épisode 863 : Pendant que Florent a dû mal à rassurer une cliente, Arthur voit venir sa grand-mère à des kilomètres… De son côté, Jennifer nourrit des soupçons qu’elle pourrait regretter. Quant à Yasmine, elle est prête à tous les sacrifices.

Samedi 19 mars 2022, épisode 864 : résumé à venir

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 28 février au 5 mars 2022 en cliquant ICI

du 7 au 12 mars 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note