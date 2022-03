« Welcome Back 2000 » : les invités de Camille Combal, ce soir sur TF1 (vendredi 25 mars 2022)

5 ( 5 )

« Welcome Back 2000 »… Oui, vous l’avez compris, ce soir encore c’est NOSTALGIE à GOGO sur TF1 avec Camille Combal et ses invités. Le trublion du PAF nous propose un retour dans le passé pour une grande soirée de divertissement, une remontée dans le temps à travers des quizz, blind-tests et happenings…







« Welcome Back 2000 » : le concept

Le temps d’une soirée exceptionnelle, TF1 vous fait jouer en remontant le temps. A travers des quizz, blind-tests, happening, « Welcome Back » vous fait revivre les époques qui nous ont marquées le tout sur un plateau XXL redécoré à chaque émission. Et pour incarner ce nouveau Game Show, TF1 a choisi Camille Combal, qui a vu 4356 fois « Retour vers le Futur » !

Totalement relookées à la mode de l’époque, 6 personnalités réparties dans 2 équipes vont s’affronter et être testées sur leurs connaissances d’une époque précise pour engranger un maximum de points et faire monter la cagnotte. Vous souvenez-vous des tubes les plus cultes, des inventions les plus inattendues, de la mode la plus loufoque, des couples les plus glamours, des années qui nous ont marqués ?

Chacune des deux équipes jouera pour une partie du public présent en plateau. Et l’équipe gagnante permettra à ses supporters d’un soir de remporter des cadeaux.



Extrait vidéo

On vous mets dans l’ambiance avec quelques images de la soirée qui vous attend…

Changement de look, changement de décor ! Direction les années 2000 vendredi soir dans #WelcomeBack ! Venez tester vos souvenirs de cette année-là avec @CamilleCombal et ses invités ! 😉 pic.twitter.com/ovInZKB3jC — TF1 (@TF1) March 23, 2022

Les invités, les équipes

6 personnalités et deux équipes :

– Première équipe : Denis Brogniart, Gérémy Crédeville et Riadh;

– Deuxième équipe : Frédérique Bel, Elodie Fontan et Noom Diawara

Après le succès du premier numéro, quelle audience pour ce nouveau numéro spécial 2000 ?

