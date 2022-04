Audiences TV prime 27 avril 2022 : « Disparition inquiétante » leader devant « Grey’s Anatomy », succès pour Jérôme Commandeur sur TMC

4.3 ( 6 )

Audiences TV prime 27 avril 2022 : « Disparition inquiétante » leader devant « Grey’s Anatomy ». Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, victoire de France 2 avec un épisode de « Disparition inquiétante » avec Alix Poisson et Rayane Bensetti. Verdict : 3.41 millions de téléspectateurs et 16.1% de part de marché.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 27 avril 2022 : autres chaînes

TF1 suit avec « Grey’s Anatomy ». Les deux épisodes inédits de la saison 18 ont pu compter sur 2.27 millions d’inconditionnels soit 10.9% des téléspectateurs. Pas cher payé pour une série qui s’essouffle clairement. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des acahts avec 25% de pda.

M6 complète le podium avec « Top chef » dont l’épisode du jour s’est contenté de 2.19 millions de gourmands, soit 12.6% des téléspectateurs.

France 3 et son magazine « Des racines et des ailes » ont fait voyager hier soir 1.75 million de Français lors d’une escale en Pays de la Loire (pda 8.9%).



Publicité





Arte complète le top 5 avec le film « Alice et le maire » vu par 1.45 million de cinéphiles (pda 6.7%).

Notez le succès du spectacle de Jérôme Commandeur sur TMC. Diffusé en direct de Nantes, il a trouvé écho auprès de 1.04 million de personnes (5.3% de pda).

#Audiences @TMCtv Très belles performances et #LeaderTNT pour le dernier spectacle de @jeromecommandeur

« Toujours en Douceur » 📌+ 1M tvsp devant ce spectacle percutant, drôle, jubilatoire… ✅ 10.6% PdA auprès des 25/49a

✅10.7% PdA auprès des Ind CSP+#JeromeCommandeurTMC pic.twitter.com/2mOwrKSObY — TF1 Pro (@TF1Pro) April 28, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note