Ici tout commence du 28 avril : Hortense introuvable (résumé + vidéo épisode 388)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 28 avril, résumé et vidéo de l’épisode 388 – Hortense a disparu ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle est introuvable et ne répond plus à aucun appel ni message depuis la diffusion de sa dernière vidéo ! Son père et ses amis sont très inquiets…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Hortense va voir Hugues, Constance proche de Landiras, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 25 au 29 avril)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 388



Publicité





Hortense a disparu depuis la vidéo de la veille. Elle est injoignable et a même pris toutes ses affaires. Célia est morte d’inquiétude pour son amie. Mehdi et le père d’Hortense vont alerter la gendarmerie.

Entre mensonge et doutes, Hortense décide d’affronter les blessures du passé. Rien ne va plus pour Jasmine : les désillusions s’enchaînent. Zacharie fait une surprenante confession à Lisandro.

Ici tout commence – extrait vidéo du 28 avril

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note