Audiences TV prime 9 avril 2022 : « Cassandre » leader devant « The Voice »

5 ( 2 )

Audiences TV prime 9 avril 2022. Nouvelle victoire de « Cassandre » hier soir sur France 3. L’épisode inédit « Les régates » a pu compter sur 4.84 millions de fidèles soit 23.9% du public présent devant son poste de télévision.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 9 avril 2022 : autres chaînes

TF1 suit avec « The Voice » et la suite des battles ! 3.91 millions ont répondu à l’appel soit 19% des téléspectateurs. Toujours très large domination sur cibles avec 30% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 34% auprès des 15-24 ans.

#Audiences @TF1

Toujours de belles performances pour #TheVoice

📌 3,9M Tvsp

Large #Leadership sur les cibles principales avec en moy sur la soirée

✅29% PDA FRDA-50A

✅27% PDA 25-49A

✅34,5% PDA 4-14A

✅34% PDA 15-24A

✅31,5% PDA 15-34A

RDV Samedi pour les BATTLES sur @TF1 pic.twitter.com/WWCwtBE6UZ — TF1 Pro (@TF1Pro) April 10, 2022



Publicité





France 2 complète le podium avec le premier prime du tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles ». Il s’est contenté de 1.97 million de fidèles soit 17.4% de l’ensemble du public. En nette baisse par rapport à l’édition précédente.

Petite soirée encore une fois pour M6 avec la série « MacGyver » dont les deux épisodes n’ont pas fait mieux que 1.24 million de téléspectateurs (6.1% de pda).

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles ». En mode rediffusion, il a émerveillé ou pas 1.02 million de Français (pda 5%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note