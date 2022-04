EXCLU Plus belle la vie : Jacob traqué mais il poursuit ses crimes, Camille furieuse (infos PBLV)

4.4 ( 27 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 29 avril 2022 Le week-end touche à sa fin et comme chaque dimanche soir, il est l’heure pour les fans de la série quotidienne « Plus belle la vie » les plus curieux de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob est traqué par la police mais il continue ses crimes !

Patrick est réintégré au commissariat mais c’est Boher qui assure toujours l’intérim de Cissé. Boher briefe ses équipes : le tueur en série imite le modus operandi de Jacob à la différence qu’il regarde les victimes agoniser. Ils vont mettre en place un système de surveillance dans les cimetières pour espérer le coincer. Camille veut que Jacob cesse ces meurtres, mais quand elle voit le rapprochement entre Kevin et Emilie, Camille le vit très mal…



Le corps de Martial git à l’arrière de la camionnette de Jacob. Ariane et Mathieu, qui sont en planque, remarquent au loin cette camionnette qui est louche. Jacob récupère la radio de Martial et entend qu’il va être pris en filature. Il parvient à semer Ariane et Mathieu en entrant dans un parking. Il repère une berline et y place le corps puis ressort au volant du nouveau véhicule. Il entend à la radio que désormais la police va surveiller divers endroits comme les squats et les usines. Jacob se sent traqué et panique…

Revel est à cran, son équipe a laissé filer le tueur. Kevin se rend chez Baptiste et à la surprise d’y trouver Camille. Moment de gène. Il lui explique qu’il se rend à l’enterrement de Lucas Moreau, et lui apprend également qu’il y a eu une nouvelle disparition. Camille comprend et blêmit, elle est furieuse et confronte Jacob. Elle le rejette et ne veut plus le voir.

Revel donne une conférence de presse. Il assure à Eugénie que tous ses hommes sont sur le pont et que le copycat va se retrouver vite coincer. Jacob qui regarde l’interview, fracasse son ordinateur pour faire taire la voix du procureur.

A la coloc, Sylvia est persuadée que Vidal est alcoolique. Elle trouve des bouteilles d’alcool sous son lit ce qui confirme son hypothèse. Elle le retrouve à son cabinet et le teste sur son alcoolisme. Vidal ne capte pas la suspicion. De retour à la coloc, Sylvia est persuadée que Vidal est dans le déni… Les colocs se sont mis en tête d’aider Vidal. Emilie lui fait faire un entrainement militaire et Sylvia lui met des post-it un peu de partout dans son cabinet afin qu’il résiste à l’envie de se servir un verre. De son coté, Fanny s’en veut de ne rien avoir vu avant. C’en est trop pour Vidal : il leur avoue enfin la vérité.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 11 avril sur France 3

Céline confirme à Franck qu’Alexandre a un jumeau maléfique. Alexandre explique tout à Fanny : Jérémie l’a forcé à monter cette arnaque afin de renflouer les caisses de la communauté et redorer le blason de leur père. Avec l’aide de Noé, Franck parvient à géolocaliser les déplacements de Théo. Une adresse revient souvent, celle d’une boutique militaire. Franck s’y rend et parvient à obtenir les vidéos de surveillance…

Face au refus de Bastien de laisser les enfants partir en vacances avec Charlotte, cette dernière fait mine de comprendre cette décision. Mais Charlotte à un plan : les enfants doivent rendre la vie impossible à Luna afin que Bastien les laisse partir pour apaiser les choses…

Carmen se refait une jeunesse au contact de Gérard. Ce dernier l’amène dans une couchette de camion poids lourd et ils font l’amour…

