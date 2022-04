« The Voice » du 9 avril 2022 : ce soir 2ème soirée des battles !

4.8 ( 6 )

« The Voice » du 9 avril 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». Et en ce samedi soir, deuxième soirée des battles ! Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







Publicité











Publicité





Et ce soir attendez-vous à d’incroyables rebondissements chez les Talents Volés !

« The Voice » du 9 avril 2022 : suite des battles !

2ème soirée des batlles ce soir sur TF1 avec les talents des équipes de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine mais aussi les 4 talents sauvés par notre coach surprise, Nolwenn Leroy !

Chaque coach oppose des talents de son équipe sur une chanson qu’il aura choisi au préalable. À la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un talent vainqueur, qui sera qualifié pour la redoutable étape des CROSS BATTLES.



Publicité





Mais rien n’est perdu pour les autres car le vol de talent sera plus que jamais effectif sur cette étape. En effet, les coachs pourront voler des talents durant tout le long des Battles. De quoi pimenter le jeu… !

Nolwenn Leroy, quant à elle, a sauvé 4 talents parmi ceux qui n’ont pas été retenus lors des auditions à l’aveugle.

Les talents de notre coach surprise vont aussi s’affronter sur le plateau lors des Battles.

À l’issue de ses 2 Battles, elle annoncera le nom des deux talents vainqueurs.

Ce sera alors à Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine ou Vianney de buzzer s’ils désirent accueillir ces talents dans leurs équipes.

L’enjeu sera plus grand que jamais pour les talents qui devront donner la meilleure performance possible pour espérer continuer l’aventure et être choisi par leur coach ou espérer être volés par un autre coach.

L’heure des choix a sonné pour les coachs ! Quels talents vont continuer l’aventure ? Quelles équipes intègreront les talents gagnants de Nolwenn ?

Découvrez des duos époustouflants et des retournements de situation !

Bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce

J-2 avant une tres grosse soirée de Battles #TheVoice ! Avec des rebondissements chez les Talents Volés… et la 2eme Battle de Nolwenn ! A samedi ! @nikosaliagas @pascalguix pic.twitter.com/bB6SYwmDXG — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) April 7, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note