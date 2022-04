« Cassandre » du samedi 23 avril 2022 : deux épisodes ce soir sur France 3 (rediffusion)

5 ( 4 )

« Cassandre » du samedi 23 avril 2022. Encore et toujours leader des audiences le samedi soir, « Cassandre » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV pour deux épisodes en rediffusion.







« Cassandre » du 23 avril 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode « Secret assassin »

Cassandre enquête sur la mort de Ludovic Keller, 45 ans, viré il y a six mois d’une ferme pour avoir utilisé des pesticides alors que cette dernière se revendiquait bio. Ce sont les apiculteurs de la ferme voisine qui ont demandé l’inspection, vu la soudaine agressivité de leurs abeilles.

L’aurait-on tué pour cela ? Pourquoi Keller avait-il utilisé des pesticides ? Un deal avec une gérante anti-bio ?

Cassandre et son équipe vont entrer en immersion dans le petit monde agricole bio. Et si la nature est tranquille, les découvertes qu’ils vont y faire le sont beaucoup moins !



Épisode « Sans condition »

Philippe Cassandre est abasourdi. Le cadavre d’un de ses douaniers se trouve dans un camion de contrebande qu’il vient d’intercepter. C’est face à son ex-mari, sous le choc, que Cassandre commence son enquête. Mais qui est réellement la victime, Thomas Vanier, arrivé aux douanes depuis un an à peine ? Comment a-t-il atterri dans ce camion ? Et pourquoi personne ne semble savoir qu’il était revenu à Annecy après 20 ans d’absence ? Sa famille était-t-elle au courant ? Comment a-t-elle pris son retour ? Une enquête périlleuse et intense s’annonce pour Cassandre, qui mélange l’intime et le professionnel…

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre soirée….

🔍 Elle est aussi intraitable avec les suspects… qu'avec ses coéquipiers ! #Cassandre avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/fPoV52qAMh — France 3 (@France3tv) April 22, 2022

« Cassandre » mène l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

