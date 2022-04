« N’oubliez pas les paroles » tournoi des maestros 2022 : ça continue ce soir, samedi 23 avril 2022, sur France 2

5 ( 4 )

« N’oubliez pas les paroles » tournoi des maestros 2022. Alors que « N’oubliez pas les paroles » continue de faire le buzz grâce aux exploits de Kristofer, Nagui, Cruella et les ZIKOS vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 pour la suite du tournoi des Maestros. Et c’est déjà l’émission n°3 !







Publicité











Publicité





« N’oubliez pas les paroles » tournoi des maestros 2022 : ça continue ce soir, samedi 23 avril 2022

Compétition incontournable du printemps, Le Tournoi des Maestros se poursuit.

Les 18 plus grands Maestros ont été à la hauteur de leur réputation lors des deux premiers primes, la compétition continue dans cette troisième soirée et nos champions tenteront de se surpasser pour se qualifier pour la grande finale du Tournoi.

Pour ce rendez-vous tant attendu des fans de l’émission et tant redouté des Maestros, vos champions préférés s’affronteront pour tenter de remporter, chaque samedi, jusqu’à 100 000€ au profit d’une association. Lors de cette troisième soirée les Maestros joueront au profit de la Fondation Recherche Alzheimer.



Publicité





Composées de 3 candidats, les 6 équipes de Maestros rentreront dans l’arène de « N’oubliez pas les paroles » et se défieront dans des épreuves créées pour mettre à l’épreuve leurs connaissances, leur mémoire mais aussi leur cohésion de groupe !

Deux équipes s’affronteront tour à tour et disputeront des duels et des défis collectifs : il faudra non seulement connaître sur le bout des doigts les paroles mais aussi garder son calme pour accéder à la finale !

Les Maestros de l’équipe victorieuse lors de la grande finale du Tournoi des Maestros remporteront eux un voyage au soleil.

Vidéo, bande-annonce

On termine bien sûr, mais comment pourrait-il en être autrement, avec les images de la bande-annonce

Installez-vous confortablement pour assister à cette 4e édition du Tournoi des maestros et découvrir qui succédera à Hervé, Maureen et Mickaël, vainqueurs de l’édition 2021. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note