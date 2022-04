« Face à face » du 12 avril 2022 : deux épisodes ce soir sur France 3

5 ( 5 )

« Face à face » du 12 avril 2022. Nouveaux épisodes pour la nouvelle série policière de France 3, excellence pyrénéenne de la série au Festival de Luchon 2022. Dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.







Rappel de l’histoire

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble… À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)…

« Face à face » du 12 avril 2022

Épisode 9 : Vie brûlée

Attaché et cagoulé, un homme succombe dans un appartement en feu. L’enquête fait rapidement état d’un incendie criminel, puisque les pompiers ont confirmé des traces accélérant. Eve Kesler, a sœur de Clément, le locataire et probablement la victime, explique à Justine que leur père les a élevés avant de se suicider. Son frère, membre d’une association de droit au logement, squattait l’appartement. D’après Laetitia, membre de l’association, Clément était un jeune homme très méritant. Elle oriente l’enquête sur les propriétaires affirmant que ces derniers sont généralement «capables de tout».



Épisode 10 : Amour à mort

Après avoir été étranglée, une femme quadragénaire oscille entre la vie à la mort, manifestement après avoir été violentée. Elle est amenée au centre hospitalier, derrière le bâtiment, logée dans un sac, probablement par l’auteur des faits. Alors qu’elle est sous sédation, l’enquête dévoile la présence, dans son couple, de disputes à répétition. La relation avec le partenaire est plus que tumultueuse. Ce faisceaux d’éléments indique une tentative de meurtre de la part de son compagnon. Pourtant, au réveil, la victime affirme qu’il s’agissait d’un jeu sexuel qui a mal tourné.

La bande-annonce de votre soirée

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce

🔍 Nouvelles enquêtes… nouvelles embrouilles ! 💥 « Face à face » avec Claire Borotra et Constance Gay, c'est demain à 21.10 ! Les épisodes de la semaine dernière sont disponibles en replay sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶ https://t.co/Q3wGSRmPgg pic.twitter.com/4BTLvhj5Sk — France 3 (@France3tv) April 11, 2022

Votre série « Face à face » avec Claire Borotra, Constance Gay, Pascal Demolon et Marc Ruchmann revient ce soir sur France 3 dès 21h10 ou en replay sur France.TV

