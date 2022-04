« Faut pas rêver » du 20 avril 2022 : au sommaire ce soir « Franche-Comté, savoureuses rencontres»

5 ( 5 )

« Faut pas rêver » du 20 avril 2022. Ce soir votre magazine « Faut pas rêver » vous donne rendez-vous dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV. Et ce nouveau numéro inédit a pour thème « Franche-Comté, savoureuses rencontres ».







« Faut pas rêver » du 20 avril 2022

La Franche-Comté s’étire le long de la frontière suisse, traversée par le massif du Jura. Une région authentique, aux paysages à couper le souffle.

Pour Philippe Gougler, il s’agit d’un retour aux sources sur cette terre qui l’a vu naître. L’assurance pour lui de rencontrer des personnages généreux, fiers de leur terre. Les richesses ici sont nombreuses, à commencer par la forêt où Philippe va rencontrer ceux qui y travaillent mais aussi ceux qui viennent s’y ressourcer.

Terre d’élevage, l’herbe y est plus verte qu’ailleurs ! Pas étonnant qu’elle fournisse la matière première pour le lait servant à fabriquer le célèbre comté. Ce fromage mérite tous les soins et tous les égards. Et c’est dans le Haut Doubs, au Fort Saint-Antoine, que Philippe va découvrir les étapes de l’affinage du fromage-roi !



Dans le département voisin du Jura, un autre trésor est célébré chaque année : la vigne. Lors de la fête du Biou, la ville d’Arbois réunit tous les vignerons venus placer la future récolte de raisins sous la protection du Seigneur… mais pas seulement !

Tout aussi savoureux, le parler local et cet accent franc-comtois si caractéristique… Lola Sémonin l’a rendu populaire à travers le personnage de la Madeleine Proust qu’elle a créé. Aujourd’hui l’auteure évoque avec tendresse celle qui a quitté la scène mais qui continue à exister à travers des romans.

Les reportages nous emmènent à la rencontre d’un père et de son fils, Jean-Louis et Benjamin Cannelle, qui nourrissent la même passion pour le cheval comtois, un robuste équidé qui sait aussi transmettre de la poésie. Puis nous ferons la connaissance d’un artiste jurassien et ses drôles d’objets qu’il expose dans les lieux les plus insolites de la planète : des bidons à lait, avec de sacrées bouilles ! Enfin, cap sur la forêt du Jura, lieu idéal pour ceux qui veulent tester leur capacité à la survie en milieu hostile !

