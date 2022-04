« Cauchemar en cuisine » du 20 avril 2022 : ce soir sur M6, direction Sénas et Tarbes !

5 ( 5 )

« Cauchemar en cuisine » du 20 avril 2022. Nouvelle soirée « cauchemardesque » ce soir pour des restaurants en difficulté, enfin au début en tout cas. Deux numéros en rediffusion de « Cauchemar en cuisine » vous seront proposés dès 21h10 sur la chaîne. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play. Et ce soir direction Sénas puis Tarbes pour chef Philippe Etchebest !







Sénas : Philippe Etchebest se rend dans les Bouches-du-Rhône, à Sénas, où Mélanie et Mylène, deux jumelles de 28 ans, ont fait appel à lui pour sauver le restaurant qu’elles gèrent avec leur grande sœur Séverine. Bien qu’il soit placé au centre du village et entouré de nombreux commerces, les clients ont déserté leur établissement.

Rien d’étonnant à cela puisque, dès son arrivée, le chef a vite été plongé dans l’ambiance glaciale qui règne dans ce lieu. Soupe à la grimace, accusations, mépris : le chef s’est retrouvé en plein cœur d’un conflit familial… Mais s’il veut les aider à sauver leur restaurant, Philippe Etchebest va devoir débloquer la situation entre les trois sœurs, au risque de voir une famille exploser…



"Les mains qui nettoient les toilettes sont aussi celles qui font la cuisine"

Philippe Etchebest est choqué par l'inscription sur les toilettes de ce restaurant 😱

📺 #CauchemarEnCuisine, mercredi à 21:05 pic.twitter.com/Nflk605v6V — M6 (@M6) April 17, 2022

Tarbes : Il y a 25 ans, Christian a repris un établissement avec sa femme Joëlle et son neveu Christophe. Après des années de dur labeur et de sacrifices, aujourd’hui l’affaire périclite et rien ne va plus. Christian a beau travailler jour et nuit à s’en user la santé et ne jamais prendre de congés, les années passent et les clients ne viennent plus, à tel point que la situation financière du restaurant est catastrophique : depuis 5 mois, Christian ne peut plus payer son neveu, il est démoralisé et a peur de finir à la rue.

C’est donc un nouveau défi pour le Chef, qui va devoir tenter de sauver un restaurant tenu par la même personne depuis 25 ans ! Et autant de mauvaises habitudes et d’erreurs que Christian n’a jamais voulu admettre. Une chose est sûre : si Christian continue de se voiler la face, le Chef ne pourra rien pour sauver son restaurant…

Juste après : Que sont-ils devenus

À partir de 00h35 rediffusion d’un numéro « Que sont-ils devenus ? ». Le chef Philippe Etchebest revient à Roumazières-Loubert dans le restaurant d’Isabelle et Christian. Lors de sa première venue, il avait eu du mal à comprendre ce qui clochait dans ce restaurant : cuisine correcte, patrons à l’écoute de leurs employés, tout se déroulait parfaitement bien dans cet établissement ! Mais au cours de la semaine, à force de chercher et grâce à un stratagème de caméra cachée, le chef avait fini par découvrir le pot aux roses : Isabelle cachait la vérité depuis le début et son comportement était loin d’être irréprochable ! Fort heureusement, elle avait fini par ouvrir les yeux pour le bien de tous… Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Philippe Etchebest se rendra ensuite à Tarbes retrouver Christian, sa femme Joëlle et son neveu Christophe. Grace à son intervention, le chef avait mis fin à près de 25 ans de non-dits dans cet établissement. Tout le monde avait enfin trouvé sa place mais ont-ils maintenu le cap ?

