2022 – le débat : Marine Le Pen face à Emmanuel Macron : à suivre en direct ce soir sur TF1 et France 2. Ce soir, dès 21h00 en direct, live et streaming vidéo, suivez le débat de l’entre deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Rendez-vous dès 21 heures sur TF1, MYTF1, France 2, France.Tv, LCI canal 26 et franceinfo canal 27.







2022 – le débat : Marine Le Pen face à Emmanuel Macron ce soir

Dès 21 heures, retrouvez sur TF1, France 2, LCI (canal 26) et franceinfo (canal 27) proposeront en direct le rendez-vous événement de la présidentielle 2022 « LE DÉBAT » entre les deux finalistes : Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Ce débat de l’entre-deux tours sera réalisé par Didier Froehly.

Les bandes-annonces

Découvrez les deux bandes-annonces, telles que proposées par TF1 et France 2.



La bande-annonce de TF1

🔴 [ÉVÉNEMENT] 📺 Mercredi 20 avril à 21H, @TF1 et @France2tv proposeront en direct le rendez-vous événement de la #Présidentielle2022 : "LE DÉBAT" ⏱ À J-4 du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron répondront aux questions de @GillesBouleau et @LeaSalame.#2022LeDébat pic.twitter.com/h11MNoV1JM — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) April 16, 2022

La bande-annonce de France 2

🔴 Mercredi en direct à 21h, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront face à face pour le grand débat de l'entre-deux-tours de la Présidentielle 2022. Les deux candidats répondront aux questions de @LeaSalame (France 2) et @GillesBouleau (TF1). #2022LeDébat pic.twitter.com/aOPxQmKYwg — France 2 (@France2tv) April 19, 2022

Le débat en live, streaming et replay

Un débat à suivre également en live, streaming vidéo puis en replay sur MYTF1 et sur France.TV

