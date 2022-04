Ici tout commence du 5 avril : Célia perd pied (résumé + vidéo épisode 371)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 5 avril, résumé et vidéo de l’épisode 371 – Rien ne va plus pour Célia ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle n’a pas eu de nouvelle de Théo de tout le week-end et elle perd pied… Au petit déjeuner, elle est terrorisée et accueille Solal avec un couteau !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 371



Depuis qu’elle est harcelée par le stalker, Célia devient complètement parano. Le moindre bruit chez elle la fait paniquer. Elle confond même Solal avec un intrus dans sa propre maison aux Marais !

Le piège du stalker se referme sur Célia… Deva se dévoile dans un grand geste romantique. En cuisine, Hortense a une idée… galactique pour préparer Pâques.

Ici tout commence – extrait vidéo du 5 avril

