Ici tout commence spoilers : Marta de retour, Théo doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 avril)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 4 au 8 avril 2022 – En ce début de week-end, comme chaque samedi, il est temps pour les fans de la série « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le retour de Marta à l’institut !







En effet, alors que Célia est toujours harcelée, elle aperçoit Marta au coin d’une rue… La jeune femme est-elle sa stalker ?

Théo doute de Célia tandis qu’Axel révèle la vraie raison de son arrivée à l’institut. Et Deva est encore en plein doute sentimental…



Lundi 4 avril (épisode 370) : La place de Célia au sein de la brigade de Pâques est en danger. Teyssier et Zacharie : que les vacheries commencent ! Axel révèle ses véritables intentions à Teyssier et Constance.

Mardi 5 avril (épisode 371) : Le piège du stalker se referme sur Célia… Deva se dévoile dans un grand geste romantique. En cuisine, Hortense a une idée… galactique pour préparer Pâques.

Mercredi 6 avril (épisode 372) : A l’institut, Célia pense avoir trouvé le véritable auteur de ses malheurs. Du côté de Deva, ses doutes sentimentaux prennent le pas sur sa joie. En cuisine, Mehdi doit recadrer fermement Hortense.

Jeudi 7 avril (épisode 373) : Entre Célia et Marta, il n’y a pas de fumée sans feu. Déterminé, Axel décide de prendre son avenir en main. Au Double A, Anaïs rencontre une cliente particulière.

Vendredi 8 avril (épisode 374) : Rien ne va plus pour Théo, prêt à retrouver ses anciens démons. De son côté, Jasmine prend une décision qui pourrait bouleverser sa vie. En pleine évaluation, Anaïs est confrontée à une situation délicate.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 4 au 8 avril 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

