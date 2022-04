Les 12 coups de midi : Coup de Maître pour Sylvie, des indices sur l’étoile mystérieuse (VIDEO)

5 ( 3 )

« Les 12 coups de midi » du 26 avril 2022, nouvelle victoire de Sylvie, des indices arrivent sur l’étoile mystérieuse – Sylvie, tombeuse d’Harmonie dimanche, a réalisé une jolie victoire hier dans « Les 12 coups de midi ».







La Maître de Midi a réalisé un second Coup de Maître à 20.000 euros et en seulement 3 participations elle totalise déjà 25.150 euros dans sa cagnotte !







Elle a tenté une fois de plus de dévoiler l’étoile mystérieuse, d’une valeur de 32.356 euros. Et alors que l’image de fond représente le métro londonien, deux indices arrivent enfin ! On les aperçoit en bas à droite et l’un d’eux devrait certainement apparaitre ce mercredi midi. Patience donc !

Sylvie a proposé hier, sans grande conviction, le nom de Jean-Paul Belmondo, en référence à la scène du métro dans « Peur sur la ville ». Mais ce n’est pas lui sur cette étoile.



Rappel des noms déjà proposés : Christian Jacques, Marc Bloch, Agatha Christie, président Nasser, Elisabeth II, Omar Sy, Lorànt Deutsch, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Christophe Lambert, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo

Les 12 coups de midi vidéo replay du mardi 26 avril 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

