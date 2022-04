« Mariés au premier regard » du lundi 25 avril 2022 : révélations et coup de théâtre au programme ce soir

4.6 ( 9 )

« Mariés au premier regard » du lundi 25 avril 2022. Ce soir sur M6, nouveau numéro inédit de votre émission « Mariés au premier regard ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY. Au programme un coup de foudre, des révélations et une certaine tension.







« Mariés au premier regard » : à propos

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de tous repères. Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?

« Mariés au premier regard » du lundi 25 avril 2022

Au programme ce soir, nous retrouverons notamment :

– Pauline et Damien. C’est le grand jour pour notre couple. Ils s’apprêtent à se dire OUI mais un coup de théâtre pourrait tout remettre en cause.



– Autre ambiance pour Bruno et Alicia qui s’apprête à révéler son lourd passé à son mari

– Cela s’annonce également compliqué pour Jennifer qui doit annoncer la nouvelle de son mariage à ses parents…

"J'ai peur de sa réaction" 😥

Alicia s'apprête à révéler son lourd passé à Bruno. Comment va-t-il réagir ? #MariésAu1erRegard, lundi à 21:10 pic.twitter.com/oWR4AjQ0Mb — M6 (@M6) April 22, 2022

Encore un carton d’audience ?

La semaine dernière, nouveau succès d’audience pour votre programme. Ainsi ce numéro avait convaincu 2.44 millions de romantiques, soit 12.9% de part de marché sur l’ensemble du public mais avec de très grosses performances sur cibles avec notamment 25.1% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl).

