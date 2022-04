« Mask Singer » du 29 avril 2022 : ce soir, une nouvelle star internationale va être démasquée !

5 ( 6 )

« Mask Singer » du 29 avril 2022 : quelle star internationale se cache derrière le CowBoy ? – Nouveau prime de « Mask Singer » ce soir sur TF1 avec Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams. Et pour ce cinquième prime, une nouvelle star internationale va être démasquée et on peut dire que ça va être du lourd !







En effet, sa prestation va carrément faire pleurer Anggun.







« Mask Singer » du 29 avril 2022 : une nouvelle star internationale ce soir

Une nouvelle star internationale fait son entrée dans Mask Singer. Pour découvrir son identité, les enquêteurs n’auront à leur disposition qu’un seul magnéto indice et une seule performance vocale !

La prestation de la star internationale qui se cache derrière l’incroyable costume du CowBoy va provoquer une émotion incroyable chez Anggun ! L’enquêtrice, qui semble avoir reconnu la star en question, est émue aux larmes.



#MaskSinger

Une nouvelle star internationale débarque dans Mask Singer✨

Pour le démasquer ce CowBoy🤠, @Anggun_Cipta @alsublet @JarryAtypique & @kevadamsss n’auront droit qu’à une seule performance vocale et un seul magnéto Indices⚡ RDV vendredi avec @CamilleCombal sur @TF1 🎭 pic.twitter.com/Nytc6Z4lFB — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 26, 2022

« Mask Singer » du 29 avril 2022 : qui se cachent derrière les masques du cerf, de la banane, de l’arbre, du crocodile et du papillon ?

L’enquête se poursuit bien sûr pour démasquer les personnages restants : le cerf, la banane, l’arbre, le crocodile et le papillon. Ils vont devoir encore une fois se surpasser pour remporter leur place en demi-finale de Mask Singer !

Et en fin d’émission, celui qui aura le moins convaincu devra se démasquer.

Ont déjà été démasqués

Si vous avez loupé les précédents numéros, ont déjà été démasqués :

– la 1ère star internationale : Teri Hatcher

– le cochon : Yves Camdeborde

– le cosmonaute : Pierre Palmade

– le caméléon : Sylvie Tellier

– le poisson corail : Maud Fontenoy

– la tigresse : Marc-Antoine Le Bret

– le Bernard L’Hermite : Alain Bernard

Alors qui se cachent derrière tous ces masques ? Retrouvez aussi « Mask Singer » en replay sur MYTF1

