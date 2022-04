« Le Grand Échiquier » du 29 avril 2022 : liste des invités de ce soir, pour célébrer l’amour

5 ( 5 )

« Le Grand Échiquier » du 29 avril 2022. Ce soir sur France 3 rendez-vous avec le « Le Grand Échiquier ». Animé par Claire Chazal, ce nouveau numéro sera diffusé dès 21h10 sur la chaîne puis sera disponible en replay sur France.TV. Et ce soir l’émission célèbre l’amour. Tout un programme.







« Le Grand Échiquier » du 29 avril 2022 : programme et invités

« Le grand échiquier », le grand rendez-vous culturel, présenté par Claire Chazal, fête l’amour. Nous évoquerons dans cette nouvelle soirée ce qui fait vibrer l’humanité depuis la nuit des temps, battre le cœur, ce qui exalte et fait souffrir, ces histoires d’amour qui nourrissent la littérature, le cinéma, la musique et la danse.

Claire Chazal sera accompagnée lors de cette soirée par le grand orchestre du Grand échiquier. Merci à sa fondatrice, la violoniste Anne Gravoin, et à son chef, Nicolas Guiraud. Merci aussi à la danseuse et chorégraphe israélienne Danielle Alouma, qui a créé pour cette soirée un moment virevoltant !

Pour décliner le beau thème de l’amour à travers la création, Claire Chazal accueillera, tout au long de cette soirée exceptionnelle, toutes les générations d’artistes, les interprètes que nous aimons et qui nous offriront des extraits rares de spectacles vivants : Jane Birkin et Michel Jonasz, mais aussi les étoiles montantes de la chanson : Crystal Murray et Fishbach, les danseurs de l’Opéra de Paris Ludmila Pagliero et Germain Louvet pour un pas de deux de Roméo et Juliette, les romanciers Nina Bouraoui et Frédéric Beigbeder, l’acteur réalisateur Nicolas Maury, le prodige du piano Sofiane Pamart et l’un de nos meilleurs guitaristes, Thibault Cauvin…



La soirée débutera par deux immenses artistes lyriques, le ténor français le plus connu au monde, Roberto Alagna, et à ses côtés son épouse, la soprano polonaise Aleksandra Kurzak, qui a consacré son dernier album à Mozart. Ils interpréteront l’un des plus beaux duos d’amour, un extrait de la Bohème de Puccini créée en 1896.

La bande-annonce

On termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce.

❤ Avec @Claire_Chazal et ses invités, participez à une grande fête culturelle pour fêter l'amour…#LeGrandÉchiquier, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/JaHpjTY9zW — France 3 (@France3tv) April 28, 2022

Une émission riche pour évoquer l’amour.. c’est ce soir dans « Le Grand Échiquier » sur France 3 et en replay sur France.TV

