« Mask Singer » : Laurent Ournac derrière le Cerf ? Le point sur les indices !

« Mask Singer » : qui se cache derrière le Cerf ? A quelques heures du prochain prime de « Mask Singer », vous vous demandez qui peut bien se cacher derrière le cerf ?







Un personnage particulièrement énigmatique pour lequel les enquêteurs sont particulièrement perdus !







« Mask Singer » : le récap des indices sur le Cerf

Le Cerf a joué avec de grands artistes, il a joué dans plus de 200 spectacles différents, et il n’a jamais eu peur d’être jugé par le public. Mais on ne l’a pas connu au départ sous sa véritable identité !

Kev Adams a cru reconnaitre l’acteur Laurent Ournac même si tous les indices ne collent pas avec l’acteur de « Camping Paradis ». Est-ce lui ?



Regardons du côté de l’ensemble des indices. Le Cerf a déjà déclaré lors des précédentes émissions :

– « Ce qui est certain, c’est que j’ai plus d’une corde à mon arc. Peut être grâce à mes fréquentations très variées : sportifs, humoristes, chanteurs, et tout le reste ! »

– « J’aimerai trop que ça dure toute la vie comme dans une comédie romantique »

– « Si aujourd’hui je me présente solo devant vous, ce n’est pas mon habitude ! Et oui, le cerf est un animal sociable. Surtout quand il a de jolies fréquentations »

– « Depuis le tout début, à l’époque où je servais les cafés, je sais que c’est important le casting, surtout dans nos métiers. J’ai exercé plein de métiers. Un vrai saltimbanque ! »

– « La vie est belle, à croire que j’ai un petit ange gardien au dessus de moi »

– « Il est à l’opposé de ce que vous avez l’habitude de voir de moi »

– « Je n’ai rien préparé, je vais y aller my way, au feeling »

– « J’ai déjà participé à une cérémonie des NRJ Music Awards »

– « Attention le cerf s’apprête à remonter su scène. Ce n’est pas la première fois ! Même si je suis très associé à un tube, j’en ai un de plus sous le sabot. Je me suis retrouvé sur scène avec des groupes mondialement connus. J’ai eu des couvertures à la pelle. Il a été question de faire de la comédie musicale après mon premier single, mais ce n’était pas pour moi. »

– « Le cerf est comme un poisson dans l’eau. Faut dire que la scène et lui c’est une longue histoire d’amour. Le cerf sait faire les vieux de biche, un vrai prince charmant ou presque. J’ai chanté avec de grands artistes et j’ai surtout joué plus de 200 spectacles différents. Je vais vous faire une confidence, vous ne me connaissez pas au départ sous ma véritable identité. Le petit ce-cerf d’amour est pris. »

Du côté des objets indices, on a pu voir : un ange, une boîte de sardines, le mot « au feeling », une trottinette, des boules de pétanque, un drapeau LGBT, un piment, les lettres A B

Propositions des enquêteurs : Laurent Ournac, Keen’V, Anthony Kavanagh

La dernière prestation du Cerf sur « A fleur de toi » de Vitaa et Slimane

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Laurent Ournac se cache vraiment derrière le masque et/ou costume du Cerf ? Réponse, peut-être, ce vendredi 22 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

