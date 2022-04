Audiences TV prime 28 avril 2022 : « Une mère parfaite » leader (TF1) devant Feyenoord Rotterdam/OM (M6)

5 ( 4 )

Audiences TV prime 28 avril 2022. Hier soir c’est la mini-série de TF1 « Une mère parfaite » qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée. Portés par Julie Gayet et Tomer Sisley, les deux premiers épisodes de la soirée ont suscité la curiosité de 3.88 millions de Français, soit 20.3% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 28 avril 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et le match Feyenoord Rotterdam/OM dans le cadre de l’UEFA Conference League. La défaite des Marseillais battus 3 buts à 2 affiche 2.65 millions de footeux pour 13.1% de part d’audience. Sans surprise carton auprès du public masculin avec 20% de pda auprès des hommes et 25% auprès de ceux de moins de 50 ans.



#Audiences : UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE

🥇@M6 se classe leader auprès des hommes et des -50 🏆2,7 M° téléspectateurs (pic à 3,3 M°)

⚽️13% auprès des 4+

⚽️20% auprès des -50

⚽️20% auprès des hommes

⚽️25% auprès des H-50 pic.twitter.com/xozNjlSn9L — M6Pro (@M6pro) April 29, 2022

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « Ma famille t’adore déjà » porté par avec Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel. Il a été vu ou revu par 2.04 millions de cinéphiles (9.8% de pda).

Petite soirée pour France 2 et son magazine « Envoyé spécial » dont les reportages du jour n’ont convaincu que 1.69 million de Français, soit 8.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

France 5 complète le TOP 5 avec le documentaire « L’histoire de l’empire inca ». Il a suscité l’intérête de 865.000 téléspectateurs soit 5.1% de l’ensemble du public.

