« Méditerranée – l’Odyssée pour la vie » ce soir sur France 2 (mardi 12 avril 2022)

« Méditerranée – l'Odyssée pour la vie », la nouvelle série événement de Frédéric Fougea, racontée par Camélia Jordana, avec Guillaume Néry. Grande première ce soir mardi 12 avril 2022, dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Méditerranée – l’Odyssée pour la vie » : à propos

« J’ai commencé à travailler dans ce double sillon de l’émerveillement et de la sensibilisation il y a une dizaine d’années avec la série “Le plus beau pays du monde”. Avec l’envie que le public observe avec un œil nouveau son environnement proche. Générer de l’étonnement, émerveiller et émouvoir le public avec des histoires d’animaux et de plantes qui nous rappellent que nous aussi, hommes, faisons partie de la nature. Et aussi parce que l’on protège plus et mieux ce qu’on aime.

Fort de cette expérience, je cherche à aller plus loin avec la série “Méditerranée”. Cette fois, le cadre géographique est beaucoup plus large : la Méditerranée compte 27 pays riverains. Surtout, la marque de l’homme sur les écosystèmes est si forte qu’il est impossible de l’ignorer. » Frédéric Fougea

Résumé général

La série Méditerranée révèle les merveilles d’un monde vivant riche, surprenant mais aussi très fragile. En mer, sur terre et dans les airs, un fascinant voyage dans le monde d’animaux et de plantes qui se sont adaptés pour continuer à vivre en Méditerranée, malgré l’impact croissant des activités humaines.



C’est une petite mer semi-fermée. On pense la connaître par cœur. Mais elle renferme une biodiversité étonnante.

Comment mieux raconter la grande histoire du vivant en Méditerranée qu’en épousant le cycle de la vie ?

Tout commence avec les naissances. Une tortue caouanne traverse la Méditerranée de la France à la Grèce pour aller pondre ses œufs sur la plage de sa naissance. Les thons rouges font un périple épique depuis l’océan Atlantique pour se reproduire là où ils sont nés, en Méditerranée. Ces voyages sont périlleux, il faut échapper aux filets de pêche, à la pollution plastique… D’autres comme l’hippocampe restent chez eux, dans leur mer intérieure, l’étang de Thau. Mais ils ont une particularité étonnante : ce sont les mâles qui donnent naissance aux petits.

Comment prospérer en Méditerranée, dans cette petite mer, densément peuplée par les humains depuis des siècles ? Certaines espèces comme les méduses profitent des conditions actuelles, où la mer se réchauffe, s’acidifie. La vigne est devenue l’alliée des hommes. Grâce à leur travail, elle s’est établie tout autour de la Méditerranée, même sur les pentes les plus raides, comme dans les Cinque Terre, en Italie. Mais, parfois, l’unique issue est la fuite. Quand un grand aigle de mer perd sa compagne en Grèce, il est condamné à l’exil pour avoir une chance de se reproduire, car ses congénères ont quasiment tous disparu.

Grandir en Méditerranée est un sacré défi. Guillaume Néry, champion d’apnée, nous guide dans des grottes sous-marines grecques à la rencontre d’un animal qui a failli disparaître : le phoque moine. Il reconstitue l’histoire d’un jeune phoque qui s’est retrouvé seul loin des siens, emporté par une tempête. Chez d’autres espèces comme le rorqual, les mères veillent de très près sur l’éducation de leurs petits jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes. Elles craignent les bateaux qui sillonnent la mer sans cesse, un péril mortel.

L’apprentissage de l’indépendance est parfois brutal, comme pour le jeune chat de l’île d’Amorgos qui, rejeté par sa mère, doit apprendre à se nourrir seul comme un animal sauvage.

Tous les êtres vivants ne vivent pas la même vieillesse. Pour les vieux mâles flamants roses, la vieillesse rime avec maladresse et ils perdent toutes leurs capacités de séduction. Chez les dauphins, la matriarche est la clé de voûte du groupe. Alors, quand ses capacités cognitives déclinent, c’est tout un équilibre qui est bouleversé. Certains êtres vivants ont une longévité extraordinaire : les oliviers peuvent être millénaires. Mais c’est la posidonie, une herbe marine, qui bat tous les records, avec un individu dont l’âge a été estimé à 100 000 ans, le plus vieil organisme vivant du monde. La posidonie, comme tant d’autres écosystèmes, souffre du trafic maritime, des pollutions ou encore du réchauffement climatique. La Méditerranée possède d’incroyables capacités de régénération, de résilience. Mais il faut lui laisser le temps, l’aider à panser ses plaies…

Chaque séquence s’inscrit dans ce grand cheminement, illustrant tantôt la complexité et le raffinement des stratégies du vivant, tantôt leur extrême fragilité, notamment face à l’omniprésence des hommes.

Au programme ce soir

Épisode 1 : Mettre au monde

Ils sont capables d’exploits pour donner la vie. Cet épisode raconte les incroyables aventures d’une tortue caouanne, d’une cigogne blanche, d’un groupe de thons rouges et d’un hippocampe pour mettre au monde dans cette mer envahie par les hommes et leurs activités.

Épisode 2 : Prendre soin du vivant

Ce deuxième épisode raconte les prodiges qu’accomplissent certaines espèces pour s’occuper de leur progéniture dans ce monde sous pression. Cachalots, poulpes, tortues, aigles de mer en voie de disparition et méduses.

Science of : Les sentinelles de la Méditerranée

Cet épisode explique comment la science vient au secours de la Méditerranée : protection des baleines, des thons, des phoques moines, des herbiers de posidonie, des flamants. Il donne des réponses aux problèmes du plastique.

« Méditerranée – l’Odyssée pour la vie » : la bande-annonce

